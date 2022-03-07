Torun bakan büyükannelere devletten destek!

Ülkemizde birçok vatandaş hem çalışıp hem de çocuklarını büyütmek durumunda kalıyor. Böyle anlarda da aileler tarafından büyükannelerin kapısı çalınıyor. Ülkemizde büyükannelere toruna bakma parası adı atlında devlet tarafından 425 lira destek verilecek.

Söz konusu karardan itibaren bu ödemeler ile alakalı koşul ve hususlar internet üzerinden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı.

Torun parası 425 lira

Konu ile ilgili olarak annelerin doğum sonrasında iş dünyasına dönmek için devletten aldıkları toruna bakma parası ile büyükanne veya büyükbabalarına bu işi devredebilecekleri açıklandı.

Bakanlık tarafından verilen bu yardım halk arasında torun parası olarak da biliniyor ve müracaat detayları zaman ilerledikçe daha fazla araştırılmaya başlanıyor. Yapılacak olan destek ödemesi hakkında detaylar paylaşıldı ve torun için 425 TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Yardımdan faydalanabilmek için gerekli şartlar

Vatandaşların torun bakım maaşı alabilmeleri için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 18 yaşından büyük olması gerektiği belirtilirken büyükannenin 65 yaşından küçük olması gerekiyor.

Bunlarla beraber müracaat tarihi itibariyle bakımı üstlenecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması, anne ve babanın ücret hasılatının limiti geçmemesi ve annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar akrabalığının bulunmaması da başvurular için aranan şartlar arasında yer alıyor

Başvuru belgeleri neler?

Devlet tarafından karşılıksız verilen bu destekte büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fizyolojik ya da ruhsal rahatsızlığının olmaması gerekirken torununa bakma başvurusu meydana getirecek olanların Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini yapabilecekleri açıklandı.

Başvuru yaparken, başvuru formuyla beraber büyükannenin sıhhat raporu belgesi de eklenmesi gereken belgeleri oluşturuyor. Bu belgeler tamamlandıktan sonra ikamet edilen ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor.

Haber365