TOKİ kura çekimi canlı yayında! Sosyal Konut Projesi'nde bir ilk olacak

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde beklenen gün geldi. 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimi 10 günde tamamlanacak. İlk kura çekimi heyecanı ise bugün Şırnak ve Ardahan'da yaşanıyor. Canlı yayınlanan noter huzurundaki kura çekimi ile Şırnak'ta 1450, Ardahan'da 250 konut sahibini bulacak.

GÜNCEL 07.11.2022, 09:31
TOKİ kura çekimi canlı yayında! Sosyal Konut Projesi'nde bir ilk olacak

Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimi süreci bugün başlıyor. 250 bin konut için başvurular 31 Ekim'de sona ermiş, yaklaşık 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Milyonlarca vatandaşın beklediği ilk kura çekimi bugün iki il için yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura ekimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

SOSYAL KONUTTA İLK KURA ÇEKİMİ BUGÜN
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde milyonların beklediği kura günü geldi çattı. İlk kura çekimi heyecanı ise bugün Şırnak ve Ardahan'da yaşanıyor. Kura çekimi ile Şırnak'ta 1450, Ardahan'da 250 konut sahibini bulacak.

12 İLDEKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Diğer illerin kura çekimiyle ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 10 gün içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceği kaydedilen Bakanlık açıklamasında tarih ve şehirlerin listesi yayımlandı.

Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

BAKAN KURUM: MART AYINA KADAR BİTECEK
Kura çekimiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da açıklama geldi. Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!”

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINDA
Kura çekimleri ise TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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