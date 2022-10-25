TOKİ konutları ne zaman, kaç sene sonra teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023'te milletimizin desteğini tekrar alarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.