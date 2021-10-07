Toki Konut Alımları Başladı Mı?

Emekliler, yeni evlenenler, ev sahibi olmak isteyenler uygun ve taksitli ev sahibi olmak isteyenler TOKİ' den haber bekliyor. Peki ne zaman başlıyor? TOKİ'ye ait 34 ilde 144 konut ile 26 ilde 96 iş yerini, 6-7 Ekim'de açık artırma yöntemiyle satmaya başladı. Satışlar dün itibariyle başladı.

TOKİ 34 ilde konut satışı başlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 34 ilde 144 konut ile 26 ilde 96 iş yerini, açık artırma yöntemiyle satacak. Buna göre, satışa sunulan konutlar yüzde 25, 40 veya yüzde 50 peşinat ile 60 veya 180 ay, iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 veya 180 ay vade imkanıyla alınabilecek.

TOKİ'den 34 ilde uygun fiyatlı ve ödeme avantajlı konut müjdesi geldi. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, "emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif verilebilecek.

KONUTLAR 60 VEYA 180 AY VADE İLE ALINABİLECEK

Alıcılar; Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara, yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 veya 180 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

MÜZAYEDELERİN TARİHİ BELLİ OLDU

TOKİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da 144 konut için, 7 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da ise 96 iş yeri için müzayede yapılıyor

kaynak:sonhaberler