TMO Van'da memur alımı yapacağını duyurdu! İşte başvuru tarihi ve şartlar

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bünyesinde lise, önlisans ve lisans mezunu kadrolu memur alımı başvuruları alınıyor. 88 kadroya başvurular KPSS 2022/1 kapsamında devam ediyor.

İşte tüm detaylar. Toprak Mahsulleri Ofisi “TMO” Genel Müdürlüğü tarafından KPSS 2022/1 kapsamında memur alımı başvuruları alınıyor. Lise mezunu 26, önlisans mezunu 42, lisans mezunu 20 kadro olmak üzere toplam 88 kadro var. Teknisyen, Anbar Memuru, Memur, Muhasebeci, Kimyager, Mühendis alımları olmak üzere 88 kadroya online başvurular alınıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi personel alımı yapacak şehirler

3 Teknisyen Afyonkarahisar,

3 Teknisyen Ankara,

1 Teknisyen Balıkesir,

1 Teknisyen Edirne,

1 Teknisyen Kırklareli,

3 Teknisyen Kocaeli,

1 Teknisyen Konya,

2 Teknisyen Mersin,

2 Teknisyen Muş,

2 Teknisyen Ordu,

1 Teknisyen Sakarya,

1 Teknisyen Şanlıurfa,

3 Teknisyen Tekirdağ,

1 Teknisyen Van,

1 Teknisyen Yozgat için olacak. 26 kontenjan bulunuyor. Lise kadrolara dair mezuniyetler şu şekildedir:

2053 nitelik kodu ile Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak, 2023 nitelik kodu ile Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak, 2061 nitelik kodu ile Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak gerekiyor.

Şehrivan Gazetesi