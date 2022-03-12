Ticaret Bakanlığı açıktan atama yoluyla 524 personel alacak

Ticaret Bakanlığı, 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak.

MEMUR ALIMI İÇİN SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVLAR YAPILACAK

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, 41 muayene memurunun alımı sözlü sınavla gerçekleştirilecek. 309 gümrük muhafaza memuru alımı için uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınav süreci olacak. 174 büro personeli, KPSS puan sıralaması esas alınarak açıktan atama suretiyle görevlendirilecek.

SINAV BAŞVURULARI KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, dijital ortamda 15-22 Mart döneminde alınacak. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

KATILACAKLARIN DUYURULARI TAKİP ETMESİ GEREKİYOR

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin "Duyurular" bölümünde ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

YETLEŞTİRME SONUÇ ADRESİ

Başarılı olan adayların listesi Bakanlığın sitesinden paylaşılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

ENSONHABER