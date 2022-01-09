THY'dan flaş açıklama!
THY yolları Kazakistan'a yapılan uçuşların durdurulması kararı aldı. THY Kazakistan'da çıkan iç karışıklıktan dolayı bu kararı aldı.
Türk Hava Yolları'nın ülkete tarifeli uçuş yaptığı Nur-Sultan, Almatı, Türkistan ve Aktav seferleri 9 Ocak Pazar gübüne dek iptal edilmişti. Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da yatı görevinde olan Türk Hava Yolları ve diğer Türk hava yolu şirketlerinin yaklaşık 75 uçuş personelinin ülkede mahsur kalması sebebiyle, personellerin Türkiye'ye getirilmesi için özel bir tahliye seferi planlandı.
Uçuş kodu TK6902 olan Türk Hava Yolları uçağı gerekli izinlerin alınmasının ardından bu gece İstanbul'dan Almatı'ya hareket edecek.
KAZAKİSTAN'DA MAHSUR KALAN PERSONELLER 8 OCAK'TA İSTANBUL'DA OLACAK
Tahliye seferinde sadece uçuş personelinin yer alacağı öğrenildi. Uçağın yarın Türkiye saatiyle 13.40 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.
Ayrıca Nur-Sultan'da bulunan 4'ü kabin, 2'si kokpit çalışanı 6 THY uçuş görevlisi için de THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın talimatıyla gerekli tüm tahliye imkanlarının da değerlendirildiği belirtildi.
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