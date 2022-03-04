THY uçuşlarda PCR ve HES kodu uygulamasını kaldırdı
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası THY'da PCR ve HES kodu uygulamasını kaldırdığını duyurdu.
Türk Hava Yolları, iç hat uçuşlarında negatif PCR test ve uçuşlarda HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.
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