THY, Rutin Sefer Artışını Vanlılara 'Müjde' Olarak Duyurdu

Eylül ayında iç hatlarda Türkiye geneli normalleşme beklenirken, Başkan Bolat bu haberi Vanlılara özel bir müjdeymiş gibi duyurdu.

GÜNCEL 22.08.2022, 13:10 22.08.2022, 13:28
THY, Rutin Sefer Artışını Vanlılara 'Müjde' Olarak Duyurdu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ekibiyle birlikte Van’a geldi. Van Valiliği’nin koordinasyonuyla şehirde; Akdamar Adası, Edremit Seyir Tepesi, Van Müzesi, Van Kalesi ve Camii gibi gezginlerin ilgisini çekebilecek noktaları ziyaret etti.

VANLILARIN GAZINI ALDI

THY üst yönetimi Van’da yaptıkları toplantı sonrası bir nevi Vanlıların gazını aldı. Basın toplantısında Van’ı yere göğe sığdıramayan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Vanlıların kendisine olan haklı talep ve tepkisi üzerine bir konuşma yaptı. Van’a müjde vermek için geldiklerini söyleyen Bolat, Ankara Van sefer sayılarını Eylül ayı itibariyle haftalık 41 seferden 56 sefere çıkaracaklarını söyledi. Bu artışı “müjde” olarak nitelendiren Bolat, Van’ı önemsediklerini vurguladı.

EYLÜL AYINZA ZATEN NORMALLEŞME BAŞLIYOR!

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın müjde olarak duyurduğu sefer artışlarına Vanlılardan tepki geldi. Eylül ayı itibariyle turizm sezonunun kapandığını, yurt dışında bulunan uçakların geri ülkeye çekildiğini belirten Vanlılar, Türkiye genelinde Eylül ayında otomatik olarak sefer sayılarının artacağını vurguladı. Bu durumun müjde olarak verilmesine tepki gösteren Vanlılar, Eylül sayı sonrası zaten normalleşme beklediklerini söyledi.

BASINA AMBARGO

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve ekibinin Van’da düzenlediği basın toplantısına ambargo bırakıldı. Programa bir çok gazeteci ise davet edilmedi. WanHaber

Yorumlar (3)
murat 4 saat önce
Müjde bunun neresinde diyesim var...
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Toprak 2 saat önce
Way be! Şeytana pabucunu ters giydirmek diye buna derler.
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Civan 2 saat önce
milleti saf bilgisiz sanıyor eylülde zaten turzimden dolayı sezon sonu bir sürü uçak açıkta kalıyor bunu müjde olarak millete vermesi dalga geçer gibi
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