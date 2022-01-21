THY'nin İstanbul-Van uçuşu iptal edildi!
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan ve aralarında Van'ın da bulunduğu 49 uçuşu iptal edildiğini duyurdu.
WanHaber - Haber Merkezi
Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu.
Yahya Üstün sosyal paylaşım sitesi Twitter hebasından yaptığı açıklamada "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
THY'NİN SABİHA GÖKÇEN'DEN YAPILACAK 49 UÇUŞU İPTAL
Öte yandan THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuş iptal edildi. Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise Van'ın da aralarında bulunduğu 41 uçuş iptal edildi.
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