THY ek sefer kararı aldı

Türk Hava Yolları, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcuların talepleri doğrultusunda ek seferler planladı.

Buna göre; yarın Romanya Bükreş'ten iki seferin yapılması planlandı.

Konuyla ilgili olarak THY'nin sosyal medya hesabından "Planlanan Bükreş - İstanbul ek seferlerinin kalkış saatleri yerel saat ile 28 Şubat TK6889 - 00:55, 28 Şubat TK6881 - 22:00 ve 1 Mart TK6883 - 21:45" duyurusu yapıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise şunları söyledi:

"Değerli yolcularımız; Romanya seferlerimizde yaşanan yoğun talep sebebiyle uçuşlarımızda ek seferler planlanmıştır."

Timetürk