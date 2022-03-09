THY 205 seferini iptal etti! İşte iptal edilen seferler...

10 Mart Perşembe günü İstanbul Havalimanı'nda 114'ü iç hat, 71'i dış hat olmak üzere 185 sefer iptal edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise tamamı iç hat 20 Anadolujet seferi iptal edildi.

UÇUŞU İPTAL EDİLEN YOLCULARA TANINAN HAKLAR

Türk Hava Yolları tarafından uçuşu iptal edilen yolculara bazı haklar tanınıyor. İşte seferi iptal olan yolcular için tanınan haklar:

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ

* Tarife değişikliği nedeniyle önerilen yeni uçuşunuzu onaylayabilirsiniz.

* Yeni uçuş tarihi veya güzergahı planınıza uymuyorsa farklı bir uçuşla belirli kurallar dahilinde ücretsiz değişiklik yapabilirsiniz.

* Farklı uçuşa katılmak veya uçuşunuzu değiştirmek istemiyorsanız uçuşunuzu iptal ederek ücret iadesi alabilirsiniz. (Kısmi olarak kullanılmış dış hat biletlerinin iptalinde iade tutarı dış hat ücret kuralları kapsamında hesaplanmaktadır.)

10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri?

Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı...

UÇUŞ İPTALİ

* Uçuşunuz iptal olduysa belirli kurallar dahilinde başka bir uçuşla değişiklik yapabilirsiniz.

* Uçuşunuzu başka bir uçuşla değiştirmek istemiyorsanız belirli kurallar dahilinde kesintisiz iade işlemi gerçekleştirebilirsiniz. (Kısmi olarak kullanılmış dış hat biletlerinin iptalinde iade tutarı dış hat ücret kuralları kapsamında hesaplanmaktadır.)

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