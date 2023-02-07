THY, 13 Şubat'a kadar uçuşlarını 100 TL'ye sabitledi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından hem deprem merkezine hem de etkilenen 10 ile yardımlar sürüyor.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) da uçuşlara dair bir açıklama geldi.

"Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem bölgelerine insani yardım malzemesi ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 47 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz.

Yolcu düzeninin sağlanabilmesi adına bu uçuşlar için rezervasyonunuzu; mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz.

Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz.

Saygılarımızla Türk Hava Yolları"

Ensonhaber