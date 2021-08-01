TESK'ten 81 ile genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, korona aşısı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderdi.
Aşı konusunda duyarlılık oluşturmak için milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtıp iş yerlerine astıran ve billboard duyuruları yapan TESK, aşı için yeni bir genelge hazırlayarak 82 Birlik, 13 Mesleki Federasyon ve 3 bin 200 Oda'ya iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması ve aşıya azami ölçüde duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulundu.
"ESNAF VE SANATKARLAR CAMİASINDA YENİ BİR KAPANMA ENDİŞESİ VAR"
"SALGINDAN KURTULMANIN EN ÖNEMLİ ADIMI AŞI OLMAKTIR"
Pandemiden dolayı bir buçuk yıldır ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız tam rahata kavuşacak derken yeni bir kapanmaya tahammül edemez. Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için TESK olarak iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilerde HES Kodu ile aşı sorgulamasının yapılması hususunda yeni bir genelge hazırlayarak teşkilatımızın tüm birimlerine gönderdik" dedi.
KAYNAK: Şehrivan Gazetesi
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