TESK'ten 81 ile genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, korona aşısı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderdi.

GÜNCEL 01.08.2021, 14:42 01.08.2021, 16:34
TESK'ten 81 ile genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak

Aşı konusunda duyarlılık oluşturmak için milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtıp iş yerlerine astıran ve billboard duyuruları yapan TESK, aşı için yeni bir genelge hazırlayarak 82 Birlik, 13 Mesleki Federasyon ve 3 bin 200 Oda'ya iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması ve aşıya azami ölçüde duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulundu.

"ESNAF VE SANATKARLAR CAMİASINDA YENİ BİR KAPANMA ENDİŞESİ VAR"

Ülke genelinde son günlerde hızla artan vaka sayıları ve delta varyantının baş göstermesi sebebiyle aşı olmanın hayati önem taşıdığına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz aylarda aşı için bir farkındalık kampanyası başlatarak 2 milyonu aşkın esnafımız ile vatandaşlarımızın mutlaka aşı olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmak adına milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtmış ve billboardlarda aşının önemine dair duyurular yapmıştık. Ancak şu an hızla artan vaka sayıları ve Delta varyantının ülke genelinde yayılması esnaf ve sanatkarlar camiasında yeni bir kapanma endişesi oluşturdu.

"SALGINDAN KURTULMANIN EN ÖNEMLİ ADIMI AŞI OLMAKTIR"

Pandemiden dolayı bir buçuk yıldır ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız tam rahata kavuşacak derken yeni bir kapanmaya tahammül edemez. Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için TESK olarak iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilerde HES Kodu ile aşı sorgulamasının yapılması hususunda yeni bir genelge hazırlayarak teşkilatımızın tüm birimlerine gönderdik" dedi.

KAYNAK: Şehrivan Gazetesi

#Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak #aşı olmayan işe alınmayacak
Yorumlar (3)
Vatandaş 20 saat önce
Bana yan etkisinin olmadığına dair altına imza aydınlar ben bugün aşı olacam bütün ülkeler maskede taksa aşıda olsa sosyal mesafeyi de korusa bu hastalık onlar bitmedi demeden bitmez
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Acem 18 saat önce
Bana bi iş verin 10 tane aşı yapın acım işsizim
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Alakoý 18 saat önce
Sanki o kadar çok is var bana da bi iş verin yarin aşı olayim iş bulmak icin akepeye üye olacam onlara bağlık yemini yapacam sonra iş belki olur
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