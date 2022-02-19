Tercan'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

17 Şubat Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kurtuluş programı, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma programı akabinde 17 Şubat 1918’de Türk askerleri ile işgalciler arasında ki savaş anı temsili olarak canlandırıldı. Kar üzerinde canlandırılan kurtuluş mücadelesi yüzlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlendi. Senaryo gereği, İlk olarak Türk askeri ve milis kuvvetleri Köroğlu dağlarından indi. Ermeni çeteleri ile çatışma haline giren milis güçleri Türk bayrağını savaş yerinin ortasında dalgalandırıldı.

Daha sonra, Ahmet Yesevi Parkı’nda düzenlenen tören geçidi sırasında Antranik Paşa’nın zincirleri çözülerek, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik tarafından serbest bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile program devam etti. İlçe Müftüsü Hekim Şahin tarafından 17 Şubat 1918’de ilçenin düşman işgalinden kurtarıldığı esnada şehit düşen ve günümüze kadar olan şehitler için dualar edildi.

Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun’un gönderdikleri kutlama mesajları okundu.

Düzenlenen tören etkinliğinde, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından cirit müsabakası düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cirit müsabakasından sonra İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri, İlçe Gençlik ve Spor Salonunda düzenlenen ve ses sanatçıları Emrah Şimşek, Coşkun Yalçın ile Eda Doğanay’ın sahne aldığı konser ile son buldu.