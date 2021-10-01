İşsizliğin yükselmesi ile beraber bütün iş ilanlarına başvuru yapılmaya başlandı. İşkur Üzerinden her geçen gün farklı iş ilanları verilmeye başlandı. Verilen iş ilanlarında bazen maaşların belirtilmemesinden iş arayanlar Ortalama alınan maaşlar için internetten arama yapmaya başladı. Temizlik görevlisi maaşları merak edilen haberler arasındadır. Temizlik görevlisi maaşı ne kadar? Temizlik görevlisi ne kadar maaş alıyor? (Hastane)

Temizlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar?

Temizlik Görevlisi (Hastane) Çalıştığı hastanede kendi sorumluluğunda olan katın/bölümün genel temizlik işlerini yapan kişidir. Temizlik Görevlisi (Hastane)maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Temizlik Görevlisi (Hastane)maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 01.10.2021 10:32Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 10:39

Temizlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2021 Temizlik Görevlisi Maaşları, ve İş İlanları

Temizlik Görevlisi (Hastane) görev tanımı nedir, Temizlik Görevlisi (Hastane) ne iş yapar, Temizlik Görevlisi (Hastane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Temizlik Görevlisi (Hastane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Temizlik Görevlisi (Hastane) Tanımı;

Çalıştığı hastanede kendi sorumluluğunda olan katın/bölümün genel temizlik işlerini yapan kişidir.

Temizlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar?

Temizlik Görevlisi (Hastane) maaşı ortalama aylık 3.000 - TL’dir. En düşük Temizlik Görevlisi (Hastane) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Temizlik Görevlisi (Hastane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Temizlik Görevlisi (Hastane) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Temizlik Görevlisi (Hastane) Ne İş Yapar?

Temizlik Görevlisi (Hastane), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Sabah mesai başlangıcında içerisinde çöp bölmesi, dezenfektan su, temiz su, temizlik bezleri ve diğer temizlik malzemeleri bulunan temizlik arabasını almak,

b)Dezenfekte edilen suyla masa ve sandalyeler ile hasta yataklarının etajer ve komodinlerini silmek,

c)Kapı kollarını dezenfektan sularla temizlemek,

d)Her odanın temizliğinden sonra kirlenen suları dökmek, temiz su kullanmak,

e) Paspas yapmak için kullanılan suyun içerisine dezenfektan maddeler koymak,

f)Paspas arabası ile tüm katın temizliğini/paspasını yapmak,

g)Islak paspastan sonra zemini kuru paspas yaparak kurutmak,

h)Tuvalet ve banyoları dezenfektan sularla yıkamak,

i)Her sabah yapılan rutin temizlik işleri dışında kirlenen zemin, oda veya eşyaları temizlemek,

j)Taburcu olan hastaların çıktıkları odaların zemin ve duvarlarını dezenfekte ederek temizlemek,

k)Cila makinesi ile zeminleri cilalamak,

l)Tuvaletlere kağıt havlu ve tuvalet kağıdı koymak, temiz olup olmadıklarını kontrol etmek,

m)Belirli aralıklarla bulunduğu katta/bölümde detaylı temizlik yapmak ve zemini cilalamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Temizlik Görevlisi (Hastane)Meslek Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Temizlik Görevlisi (Hastane) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Temizlik Görevlisi (Hastane) mesleğinin meslek kodu 9112.13 olarak belirlenmiştir