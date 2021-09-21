Teknofest nedir? Teknofest ne zaman başlıyor?

Havacılık Uzay ve Teknoloji (TEKNOFEST) bu yıl da büyük bir heyecan ile bekleniyor. TEKNOFEST, yarışmacı olarak gidilmese dahi seyirci olarak gidilip görülmesi gereken yerlerden biri. Türkiye’de güzel işlerin başarıldığının kanıtlandığı bir yer olan TEKNOFEST’lerde bireylere sosyal sorumluluk bilinci aşılanıyor. TEKNOFEST’ler, Türk gençlerinin ilime, bilime ve teknolojiye merakını arttırarak topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. TEKNOFEST etkinliklerine katılmak için muhakkak TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini yapmak gerek. Online kayıt işlemi yapan ziyaretçilerin iki doz koronavirüs aşısını olmuş ve daha önceden hastalığı geçirmiş olması gerekiyor. Bu şartlara uymayanların son 48 saat saatte yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi gerekiyor.

EKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivalidir. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivaldir. Genel olarak millî teknolojileri teşvik edip geliştirmek ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Festivalde seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları, yerli teknoloji sergileri, uluslararası girişim zirvesi yer alırken; paraşütle atlama, Solo Türk, Türk Yıldızları ve benzeri yerel-uluslararası kuruluşların hava gösterileri de gerçekleştirilmektedir. Festival bir yıl İstanbul'da bir yıl da Anadolu illerinden birinde yapılmaktadır.

Birçok bakanlığın ve cumhurbaşkanlığının paydaş durumda olduğu festivalde paydaş kurumlar yıllara göre değişkenlik göstermekle beraber bu paydaşlar genel olarak ASELSAN, ROKETSAN, Baykar, BMC, HAVELSAN, TÜBİTAK, STM, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu, Türksat ve Turkcell gibi destekleyici ve katılımcılarken; Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi birçok üniversite de akademik paydaşlar olarak yer almıştır.