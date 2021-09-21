Teknofest nedir? Teknofest ne zaman başlıyor?
Havacılık Uzay ve Teknoloji (TEKNOFEST) bu yıl da büyük bir heyecan ile bekleniyor. TEKNOFEST, yarışmacı olarak gidilmese dahi seyirci olarak gidilip görülmesi gereken yerlerden biri. Türkiye’de güzel işlerin başarıldığının kanıtlandığı bir yer olan TEKNOFEST’lerde bireylere sosyal sorumluluk bilinci aşılanıyor. TEKNOFEST’ler, Türk gençlerinin ilime, bilime ve teknolojiye merakını arttırarak topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. TEKNOFEST etkinliklerine katılmak için muhakkak TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini yapmak gerek. Online kayıt işlemi yapan ziyaretçilerin iki doz koronavirüs aşısını olmuş ve daha önceden hastalığı geçirmiş olması gerekiyor. Bu şartlara uymayanların son 48 saat saatte yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi gerekiyor. Teknofest nedir? Teknofest ne zaman başlıyor?
Havacılık Uzay ve Teknoloji (TEKNOFEST) bu yıl da büyük bir heyecan ile bekleniyor. TEKNOFEST, yarışmacı olarak gidilmese dahi seyirci olarak gidilip görülmesi gereken yerlerden biri. Türkiye’de güzel işlerin başarıldığının kanıtlandığı bir yer olan TEKNOFEST’lerde bireylere sosyal sorumluluk bilinci aşılanıyor. TEKNOFEST’ler, Türk gençlerinin ilime, bilime ve teknolojiye merakını arttırarak topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. TEKNOFEST etkinliklerine katılmak için muhakkak TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini yapmak gerek. Online kayıt işlemi yapan ziyaretçilerin iki doz koronavirüs aşısını olmuş ve daha önceden hastalığı geçirmiş olması gerekiyor. Bu şartlara uymayanların son 48 saat saatte yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi gerekiyor.
EKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivalidir. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivaldir. Genel olarak millî teknolojileri teşvik edip geliştirmek ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Festivalde seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları, yerli teknoloji sergileri, uluslararası girişim zirvesi yer alırken; paraşütle atlama, Solo Türk, Türk Yıldızları ve benzeri yerel-uluslararası kuruluşların hava gösterileri de gerçekleştirilmektedir. Festival bir yıl İstanbul'da bir yıl da Anadolu illerinden birinde yapılmaktadır.
|İmsak
|04:23
|Güneş
|05:45
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:32
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0