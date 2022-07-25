TEİAŞ Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi...

Kamu ilan sitesi üzerinden yayımlanan alım ilanına göre Türkiye Elektrik İletişim A.Ş TEİAŞ 16 ilde bulunan teşkilatlarında elektrik teknisyeni pozisyonunda görevlendirmek üzere toplamda 53 teknisyen alımı yapacağını duyurdu. TEİAŞ Teknisyen alım ilanında belirlenen şartları taşıyan adaylar başvurularını 1 – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden online olarak yapabilecekler. Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketin internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

- Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

Kura çekimi, iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılacaktır. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (01-05/08/2022 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecektir.

ŞEHRİVAN GAZETESİ