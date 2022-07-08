TDV, Van'da kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da 1500 büyükbaş hayvan kesilerek etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlen "2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda hazırlıklarını tamamlayan TDV, Van'da iki noktada kesim faaliyeti gerçekleştirecek.

1500 büyükbaş hayvanın kesileceği noktaları denetleyen TDV ekipleri, kurbanlıkların sağlık kontrollerini yaptı.

TDV Kıdemli Satınalma Uzmanı Mustafa Türker, AA muhabirine, kesim öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Hayvanların kontrollerini gerçekleştirerek kesim alanlarındaki eksikleri giderdiklerini anlatan Türker şunları kaydetti:

"Hayvanlar sıraysa kesim alanına alınıyor. Burada kesimler İslami şartlara uygun yapılıyor. Etler uygun ortamda bir gün dinlendiriliyor. Sonra kemiklerden ayrıştırılarak vakumlanıyor. Bu işlemlerden sonra soğuk depolarda şoklanan etler Türkiye'deki birçok noktada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yarın kesim gerçekleştirecek. Van için iki bölgede kesim yapıyoruz. 1500 büyükbaş hayvan kesilecek. Eş zamanlı olarak bayram süresince Diyarbakır ve Konya'da toplu kesimlerimiz olacak." AA