TBMM Genel Kurulu, Deprem Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi
TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler yüreğimizi yaktı.
11 ilimizi birden etkileyen depremler, binlerce binanın yıkılmasına neden oldu.
Yıkılan binalar binlerce vatandaşımızı hayattan kopardı.
TBMM'de depremlere ilişkin adım atıldı
Depremlerin yaraları sarılırken bir yandan da sorumlulardan hesap soruluyor.
Açılan soruşturmaların yanı sıra bugün TBMM'de konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.
TBMM Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik önergeler birleştirilerek görüşüldü.
Komisyon kuruldu: 21 üyeden oluşup 3 ay süreyle çalışacak
Görüşmeler sonucunda depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.
21 üyeden oluşacak komisyon 3 ay süreyle çalışacak.
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