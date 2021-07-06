TARSİM heyetinden Van’a ziyaret
TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 5 Temmuz tarihinde Van’da bir dizi paydaş kurum ziyareti gerçekleştirdi.
Programın devamında, Tarımsal Bal Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Fırat Çenberlitaş, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Arıcılık Otomasyon Sorumlusu Tahir Keçeci ile Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Merve Öztürk ile Veteriner Hekim Büşra Gümüş’ün katılımlarıyla, TARSİM Van Bölge Müdürlüğünde Devlet Destekli Arıcılık Sigortası konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sonrasında Van İli Tuşba İlçesi Göllü Köyü’ndeki sigortalı büyükbaş-küçükbaş işletme sahibi ziyaret edilerek, bilgilendirmelerde bulunuldu.
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