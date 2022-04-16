Tarımsal destek ödemeleri başladı

Bu tutarın 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 lirası "alan bazlı ek girdi desteği" şeklinde olacak. Ödemenin 313 milyon 860 bin 407 lirasının "mazot ve gübre desteği", 484 bin 685 lirasının da "hayvan gen kaynakları desteği" kapsamında yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu desteklerden 1 milyon 108 bin 599 çiftçi yararlanacak.

Alan bazlı ek girdi ve mazot gübre desteği ödeme programı

AA'nın haberine göre, alan bazlı ek girdi desteği ile mazot ve gübre desteğinin ödeme programına ilişkin detaylara göre, kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılacak.

Kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların hesaplarına 22 Nisan saat 18.00'den sonra destekleme ödemeleri yatırılacak.

3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaparak, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullanmıştı.

Ensonhaber