Tarih'te birçok şey yaşanmıştır . Bunlardan bir kısmı bu şekildedir:

Viyana Bozgununun İlk Kurbanı Budin Beylerbeyi’inin İdamı (1683)

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya duyduğu husumet nedeniyle Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa’nın zamanından önce çekilmesi ordunun sağ kanadının çökmesine neden oldu. Bu durum sonrası düşman üstünlük sağladı ve Osmanlı ordusu bozgunu kabullenerek geri çekildi. 14 Eylül 1683 günü Yanıkkale’ye gelen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu ihanetin bedelini İbrahim Paşa’ya kellesi ile ödetti .İdam edilirken ilginç bir istekte bulundu. Padişahın Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı idam ettirmemesini istedi . Gerekçe olarak içine düşülen bu durumdan devleti yine ancak o kurtarabilir düşüncesini ileri sürdü.

Osmanlı-İspanya Antlaşması (1782)

Osmanlı Devleti ile İspanya arasında 14 Eylül 1782’de tarafsızlık ve ticaret antlaşması imzalanmıştır. İki devlet karşılıklı birbirlerini rahatsız edecek davranışlardan kaçınma sözü verdiler.

İngilizler’in Mısır’ı İşgal Girişimi (1807)

1807 yılında ilginç bir gelişme oldu,bir İngiliz filosu İstanbul önlerine kadar geldi. İngilizler Osmanlı Devletinden bazı isteklerde bulundular.Ancak istekleri reddedildi. İngilizler halkın tepkisinden de çekinerek İstanbul’dan ayrılmak zorunda kaldılar. Bu başarısızlıklarını telafi etmek için daha önce göz koydukları Mısır’ı işgale karar verdiler.İngilizler 1807 yılında İskenderiye’yi işgal etti. Ancak Kavalalı Mehmet Ali Paşa karşısında tutunamadılar ve 14 Eylül 1807’de İskenderiye’den ayrılmak zorunda kaldılar.

Napolyon Moskova’da (1812)

Napolyon beş yüz bin kişilik bir ordu ile Rusya üzerine sefere çıktı. Ruslar sürekli olarak geri çekildiler. Napolyon Ruslara karşı birkaç zafer kazandı ve sonunda 14 Eylül 1812’de Moskova’ya girdi. Ruslar şehri ateşe vermişlerdi ve Napolyon’un istediği gibi bir antlaşmaya da yanaşmadılar. Napolyon geri çekildi fakat bu ona epeyce pahalıya mal oldu. Çünkü ordusunun büyük bir kısmı telef oldu.

Aşiret Mekteb-i Hümayunu’nun Açılması (1893)

Başlangıçta Arap aşiretlerinin çocuklarını eğitmek yetiştirmek için İstanbul Beşiktaş’da 14 Eylül 1893’te açıldı. Daha sonra Doğu Anadolu başta olmak üzere diğer yerlerden de aşiret çocukları alındı. Okulu bitirenler kendi bölgelerinde subay , öğretmen ve yönetici olarak görev yapıyorlardı.

OPEC Kuruldu (1960)

Bağdat'ta toplanan bir konferans 9-14 Eylül 1960 tarihinde sonucunda resmen kurulmuştur. Opec yani Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü 13 ülke tarafından kurulmuştur.Amaç üye devletler arasında işbirliğini geliştirmek, üretim miktarını ve fiyatını belirlemektir.

Cemal Gürsel Öldü (1966)

27 Mayıs İhtilali’nde liderlik yapan Türkiye Cumhuriyetinin IV.Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel uzun bir bitkisel hayattan sonra 14 Eylül 1966’da hayatını kaybetti.

1829- Ruslar ile Edirne Antlaşması imzalandı.

1867- Karl Marx'ın yazdığı Kapital'in ilk cildi yayımlandı.

1960- Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela, OPEC'i kurdu.

1966- Dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, hayatını kaybetti.

1969- Balkan Boks Şampiyonası'nda Seyfi Tatar ile Celal Sandal şampiyon oldu.

1974- Sinema oyuncusu ve yönetmeni Yılmaz Güney, Adana'nın Yumurtalık ilçesi yargıcı Sefa Mutlu'yu öldürdü.

1981- Amerikan asıllı aktris ve Monaco Prensesi Grace Kelly, trafik kazasında öldü.

1982- Lübnan Devlet Başkanı Beşir Cemayel, bombalı saldırıda öldürüldü.

1997- Van’da gerilim hattına takılan askeri helikopterin düşmesi sonucu 10 asker öldü.

1999- YÖK Rektörler Komitesi, üniversite yerleşkelerinde, açık ya da kapalı alanlarda türbanı yasaklayan ortak karar aldı. Kimlik kartındaki fotoğraflar ile derslikler, laboratuvarlar, sosyal tesis ve spor alanlarında da türban yasağı konuldu.

2015- İsrail askerleri, 50 civarında Yahudi yerleşimci ile Tarım Bakanı Uri Ariel'in Mescid-i Aksa'ya girmesini protesto eden Filistinlilere Mescid-i Aksa'da müdahale etti.

2016- Hakkari'de 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, Şemdinli ilçesindeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.

2017- Singapur'un ilk kadın Cumhurbaşkanı seçilen Halime Yakub, aynı zamanda dünyada da ilk başörtülü cumhurbaşkanı oldu.