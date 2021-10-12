Tarihte Bugün Ne Olmuş? (12 Ekim)

Tarih tutkunları tarihte bugün ne oldu merak eder, araştırır ve günü gününe takip eder. Yüzyıllar önce bugün tarihte birçok olaylar oldu.Peki merak edilen bu olaylar neler kimler ölmüş hangi savaşlar olmuş hangi olaylar olmuş birlikte inceleyelim.

Tarihte bugün ne oldu?

OLAYLAR

MÖ 539 - Ahameniş Hükümdarı Büyük Kiros, Babil'i ele geçirdi.

1492 - Amerika'nın keşfi: Kristof Kolomb, Karayipler'e ulaştı. Fakat Doğu Hint Adaları'na geldiğini düşünüyordu.

1596 - Macaristan'daki Eğri Kalesi Osmanlıların eline geçti.

1654 - Hollanda'nın Delft kentinde bir barut deposu infilak etti; 100'den fazla ölü, 1000'in üzerinde yaralı var.

1692 - Salem cadı mahkemeleri Massachusetts Valisi William Phips'in emriyle sona erdi.

1822 - Pedro kendisini Brezilya İmparatoru olarak ilan etti.

1847 - Alman sanayici Werner von Siemens, Siemens AG şirketini kurdu.

1917 - I. Dünya Savaşı: Belçika'nın Ypres şehri yakınında 1. Passchendaele Muharebesi'nde hardal gazı ilk kez kullanıldı ve bir günde yaklaşık 20.000 asker öldü.

1925 - Mustafa Kemal, İzmir'de manevraları izledikten sonra ordunun Türk topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.

1928 - Suni solunum cihazı ilk kez Boston'daki bir çocuk hastanesinde kullanıldı.

1937 - Seyit Rıza'nın yargılanmasına başlandı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Atina'daki Nazi Almanyası işgali sona erdi.

1953 - Pancar Kooperatifleri Bankası (Şekerbank) Eskişehir'de kuruldu.

1958 - Başbakan Adnan Menderes yurttaşlardan "vatan cephesi" kurmalarını istedi.

1960 - Japonya Sosyal Demokrat Partisi lideri Inejiro Asanuma, bir televizyon programı sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

1962 - ABD'nin kuzey batısında kasırga: 46 kişi öldü.

1968 - 19. Yaz Olimpiyat Oyunları, Meksiko'da başladı.

1968 - Ekvator Ginesi, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.

1969 - Genel seçimler yapıldı. Adalet Partisi 256 milletvekiliyle iktidarını korudu. CHP 143, Güven Partisi 15, Millet Partisi 6, MHP 1, Türkiye Birlik Partisi 8, Yeni Türkiye Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 2 milletvekili çıkardı.

1974 - İzmir'de belediyeye bağlı iş yerlerinde başlatılan grevin beşinci günü. İzmir sokak ve caddeleri çöp yığınlarıyla doldu.

1975 - Bursa'daki TOFAŞ otomobil fabrikasında 100.000 Murat otomobil üretildiği açıklandı.

1980 - 11. Genel nüfus sayımı yapıldı. Sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik güçleri operasyonlar yaptı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin nüfusu: 44.736.957 olarak belirlendi

kaynak:sonhaberler