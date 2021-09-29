Tarihte bugün ne oldu? Bugün günlerden ne? Tarihte 29 eylül

Olaylar

1227 - Kutsal Roma imparatoru II. Friedrich, Papa IX. Gregorius tarafından aforoz edildi.

1555 - Damat Rüstem Paşa, ikinci kez Osmanlı Sadrazamı oldu.

1808 - Sened-i İttifak imzalandı.

1885 - Dünyanın ilk elektrikli tramvay hattı, Birleşik Krallık'nın Londra kentinde faaliyete geçti.

1911 - İtalya Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti ve Trablusgarp Savaşı başladı.

1913 - II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı ile Bulgaristan Krallığı arasında İstanbul Antlaşması imzalandı.

1918 - Bulgaristan Krallığı, Selanik Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak I. Dünya Savaşı'ndan çekildi.

1920 - Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı Ordusu, Ermenistan ile yaptığı savaş sonucunda Sarıkamış'ı ele geçirdi.

1923 - Birleşik Krallık Filistin Mandası oluşturuldu.

1933 - Komünist Enternasyonal Genel Sekreteri Georgi Dimitrov'un suçlandığı Reichstag Yangını soruşturmasında, diğer sanık Marinus van der Lubbe yangını çıkardığını itiraf etti.

1937 - Çin Cumhuriyeti'nde Japon tehdidine karşı milliyetçi general Çan Kay Şek ile komünist önder Mao Zedong birlikte davranma kararı aldı.

1938 - Fransa, İtalya Krallığı ve Birleşik Krallık, Münih Antlaşması'nı imzalayarak Nazi Almanyası'nın Çekoslovakya'nın Südet bölgesini işgal etmesini kabul etti.

1941 - Kiev'de Nazilerin gerçekleştirdiği Babi Yar Katliamı başladı. İki günde 33771 Yahudi öldürüldü.

1960 - Türkiye'de Demokrat Parti kapatıldı.

1971 - Umman, Arap Birliği'ne katıldı.

1991 - Haiti'de askerî darbe gerçekleşti.

1992 - PKK, Hakkâri-Şemdinli'deki Jandarma Taburu'na saldırdı. 2'si astsubay 23 asker ile 5 korucu hayatını yitirdi. Saldırıdan sonra başlayan operasyonlarda 58 PKK mensubu öldürüldü.

1994 - Türkiye Adalet eski Bakanı ANAP'lı Mehmet Topaç, Ankara'daki bürosunda, Dev-Sol örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 kişinin silâhlı saldırısı sonucu öldü.

2008 - Lehman Brothers gibi önemli şirketlerin iflaslarının ardından Dow Jones endeksi 777.68 puan birden düşerek bir günde en büyük düşüşü yaşadı.

Doğumlar

MÖ 106 - Gnaeus Pompeius Magnus, Romalı general ve politik lider (ö. MÖ 48)

1509 - Miguel Servet, İspanyol ilâhiyatçı, hekim, haritacı ve hümanist (ö. 1553)

1518 - Tintoretto, Venedikli ressam (ö. 1594)

1547 - Miguel de Cervantes, İspanyol yazar (ö. 1616)

1571 - Caravaggio, İtalyan ressam (ö. 1610)

1703 - François Boucher, Fransız ressam ve Rokoko akımının önemli bir temsilcisi (ö. 1770)

1758 - Horatio Nelson, İngiliz amiral (ö. 1805)

1761 - Michael Francis Egan, İrlanda kökenli Amerikalı Piskopos (ö. 1814)

1786 - Guadalupe Victoria, Meksikalı siyasetçi, asker ve avukat (ö. 1843)

1804 - Sadık Paşa, Polonya asıllı Türk asker (Polonezköy'ün Polonyalı kurucularından) (ö. 1886)

1810 - Elizabeth Gaskell, İngiliz romancı (ö. 1865)

1812 - Eudoxiu Hurmuzache, Rumen tarihçi, politikacı ve yazar (ö. 1874)

1815 - Andreas Achenbach, Alman manzara ressamı (ö. 1910)

1864 - Miguel de Unamuno, İspanyol düşünür ve yazar (ö. 1936)

1882 - Nuri Conker, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1937)

1883 - Celal Sahir Erozan, Türk şair (ö. 1935)

1901 - Enrico Fermi, Amerikalı nükleer fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1954)

1904 - Greer Garson, İngiliz oyuncu ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1996)

1912 - Michelangelo Antonioni, İtalyan yönetmen (ö. 2007)

1913 - Silvio Piola, İtalyan futbolcu (ö. 1996)

1913 - Stanley Kramer, Amerikalı yönetmen ve film yapımcısı (ö. 2001)

1913 - Trevor Howard, İngiliz aktör (ö. 1988)

1916 - İsmet Kür, Türk öğretmen ve yazar (ö. 2013)

1916 - Peter Finch, Birleşik Krallık doğumlu Avustralyalı aktör ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1977)

1920 - Peter Dennis Mitchell, İngiliz biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1992)

1922 - Lizabeth Scott, Amerikalı oyuncu (ö. 2015)

1924 - Şükrü Elekdağ, Türk diplomat ve siyasetçi

1930 - Colin Dexter, İngiliz romancı (ö. 2017)

1931 - James Cronin, Amerikalı nükleer fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2016)

1931 - Anita Ekberg, İsveçli aktris (ö. 2015)

1932 - Robert Benton, Amerikalı senarist ve yönetmen

1932 - Rainer Weiss, Amerikalı fizikçi ve akademisyen

1933 - Samora Machel, Mozambikli askeri komutan, devrimci ve siyasetçi (ö. 1986)

1935 - Jerry Lee Lewis, Amerikalı rock and roll ve country müzik şarkıcı-söz yazarı ve piyanist

1936 - Silvio Berlusconi, İtalyan siyasetçi ve Başbakan

1936 - Bilal İnci, Türk oyuncu (ö. 2005)

1938 - Wim Kok, Hollandalı siyasetçi (ö. 2018)

1939 - Fikret Abdić, Boşnak devlet adamı

1939 - Rhodri Morgan, Galli siyasetçi ve devlet adamı (ö. 2017)

1942 - Felice Gimondi, Eski İtalyan bisiklet yarışçısı (ö. 2019)

1942 - Ian McShane, İngiliz asıllı komedyen ve oyuncu

1942 - Bill Nelson, Amerikalı avukat, politikacı ve NASA'nın 14. başkanı

1943 - Wolfgang Overath, Alman eski millî futbolcu

1943 - Lech Walesa, Polonya dayanışma hareketi (Solidarność) lideri ve Cumhurbaşkanı

1943 - Muhammed Hatemi, İranlı siyasetçi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı

1948 - Theo Jörgensmann, Alman müzisyen

1949 - Yorgo Dalaras, Yunan şarkıcı

1950 - Christian Vigouroux, Fransız bürokrat

1950 - Şerif Benekçi, Türk yazar (ö. 2008)

1951 - Michelle Bachelet, Şilili politikacı ve Devlet Başkanı

1951 - Pier Luigi Bersani, İtalyan siyasetçi ve eski bakan

1955 - Gwen Ifill, Amerikalı gazeteci, yazar ve Tv sunucusu (ö. 2016)

1956 - Sebastian Coe, İngiliz siyasetçi ve Olimpiyat madalyalı eski atlet

1961 - Julia Gillard, Avustralya'nın ilk kadın başbakanı

1969 - Erika Eleniak, Amerikalı Playboy Güzeli ve oyuncu

1970 - Yoshihiro Tajiri, Japon profesyonel güreşçi

1970 - Natasha Gregson Wagner, Amerikalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1971 - Sibel Tüzün, Türk şarkıcı

1973 - Doğan Duru, Türk müzisyen ve Redd grubunun solisti, besteci ve söz yazarı

1973 - Güneş Duru, Türk müzisyen ve Redd grubunun gitaristi, arkeolog ve besteci

1975 - Albert Celades, İspanyol millî futbolcu ve teknik direktör

1976 - Kelvin Davis, İngiliz futbolcu

1976 - Andriy Şevçenko, Ukraynalı millî futbolcu

1979 - Orhan Ak, Türk futbolcu

1979 - Berke Üzrek, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1979 - Artika Sari Devi, Endonezyalı manken ve oyuncu

1980 - Zachary Levi, Amerikalı oyuncu, dizi oyuncusu

1981 - Şahin Irmak, Türk oyuncu

1982 - Mert Öcal, Türk manken ve oyuncu

1984 - Per Mertesacker, Alman futbolcu

1985 - Niklas Moisander, Fin millî futbolcu

1985 - Dani Pedrosa, İspanyol motosiklet sürücüsü

1988 - Kevin Durant, Amerikalı basketbolcu ve NBA oyuncusu

1989 - Yevhen Konoplianka, Ukraynalı millî futbolcu

1989 - Andrea Poli, İtalyan futbolcu

1991 - Adem Ljajić, Sırp futbolcu

1993 - Lee Hong-bin, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1994 - Andy Polo, Perulu futbolcu

1994 - Halsey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1995 - Ayaka Yamashita, Japon millî futbolcu

1999 - Choi Ye-na, Güney koreli şarkıcı ve dansçı

2009 - Beren Gökyıldız, Türk çocuk oyuncu

Ölümler

MÖ 48 - Gnaeus Pompeius Magnus, Romalı general ve politik lider (d. MÖ 106)

855 - I. Lothar, Orta Francia Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru (d. 795)

1185 - Surlu William, Lübnan'da Sur Piskoposu; Haçlı ve Orta Çağ tarihçisi (d. 1130)

1560 - I. Gustav, 1523'ten 1560'taki ölümüne kadar İsveç kralı (d. 1496)

1712 - Sâbit, Osmanlı Divan şairi (d. 1650)

1833 - VII. Fernando, İspanya Kralı (d. 1784)

1890 - Vahtang Orbeliani, Gürcü romantik şair ve asker (d. 1812)

1902 - Émile Zola, Fransız romancı (d. 1840)

1908 - Machado de Assis, Brezilyalı yazar (d. 1839)

1910 - Winslow Homer, Amerikalı ressam ve grafiker (d. 1836)

1913 - Rudolf Diesel, Alman makine mühendisi ve Dizel motorun mucidi (d. 1858)

1925 - Léon Bourgeois, Fransız Başbakan (d. 1851)

1927 - Arthur Achleitner, Alman yazar (d. 1858)

1927 - Willem Einthoven, Hollandalı doktor ve fizyolog (d. 1860)

1929 - III. Basileios, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin 263. Patriği (d. 1846)

1930 - Ilya Yefimovich Repin, Rus ressam (d. 1844)

1940 - Phan Boi Chau, Vietnamlı ulusalcı (d. 1867)

1949 - Cemal Keşmir, Türk siyasetçi (Damat Ferit Paşa hükûmetlerinde Dahiliye ve Ticaret ve Ziraat Nazırlığı yapan ve Yüzellilikler arasında yer alan) (d. 1862)

1953 - Ernst Reuter, Alman siyasetçi ve Batı Berlin'in ilk Belediye Başkanı (d. 1889)

1961 - Nihat Reşat Belger, Türk tıp doktoru ve siyasetçi (Atatürk'e siroz teşhisini koyan ilk doktor) (d. 1882)

1967 - Carson McCullers, Amerikalı yazar (d. 1917)

1973 - Nurullah Esat Sümer, Türk siyasetçi (Maliye ve Devlet Bakanı) (d. 1899)

1973 - W. H. Auden, İngiliz şair (d. 1907)

1981 - Billy Shankly, İskoç futbolcu ve teknik direktör (d. 1913)

1985 - Tarık Güryay, Türk asker (d. 1914)

1987 - Henry Ford II, Edsel Ford'un oğlu ve Henry Ford'un torunu iş adamı (d. 1917)

1994 - Şemsi Rahimov, Azerbaycanlı devlet adamı (d. 1924)

1997 - Roy Lichtenstein, Amerikalı Pop sanatçısı (d. 1923)

2001 - Nguyen Van Thieu, Güney Vietnam Devlet Başkanı (d. 1923)

2003 - Tuğrul Şavkay, Türk gazeteci (d. 1951)

2004 - Richard Sainct, Fransız motosikletçi (d. 1970)

2007 - Yıldırım Aktuna, Türk nöropsikiyatr ve siyasetçi (d. 1930)

2009 - Abdülmelik Fırat, Kürt asıllı Türk siyasetçi (d. 1934)

2009 - Pavel Popoviç, Ukrayna asıllı Sovyet kozmonotu (d. 1930)

2010 - Georges Charpak, Polonyalı-Fransız fizikçi (d. 1924)

2010 - Tony Curtis, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1925)

2011 - Tatyana Lioznova, Sovyet Rus film yönetmeni (d. 1924)

2011 - Sylvia Robinson, Amerikalı şarkıcı, müzisyen, plak yapımcısı ve plak şirketi yöneticisi (d. 1935)

2012 - Hebe Camargo, Brezilyalı şarkıcı, TV sunucusu ve oyuncu (d. 1929)

2015 - Mauro Ferri, İtalyan sosyalist siyasetçi (d. 1920)

2015 - Hellmuth Karasek, Alman gazeteci, yazar ve edebiyat eleştirmeni (d. 1934)

2015 - William Kerslake, Amerikalı güreşçi (d. 1929)

2016 - Ann Emery, İngiliz oyuncu (d. 1930)

2017 - Tom Alter, İngiliz asıllı Hint oyuncu (d. 1950)

2017 - Philippe Médard, Fransız hentbolcu (d. 1959)

2017 - Wiesław Michnikowski, Polonyalı sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (d. 1922)

2018 - Alves Barbosa, Portekizli bisiklet sporcusu (d. 1931)

2018 - Angela Maria, Brezilyalı şarkıcı ve aktris (d. 1929)

2018 - Otis Rush, Amerikalı blues müzisyeni ve şarkıcısı (d. 1934)

2019 - Beatriz Aguirre, Meksikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1925)

2019 - Martin Bernheimer, Alman-Amerikalı gazeteci ve müzik eleştirmeni (d. 1936)

2019 - Busbee, Amerikalı şarkı sözü yazarı, kayıt prodüktörü ve müzisyen (d. 1976)

2019 - Ilkka Laitinen, Fin siyasetçi (d. 1962)

2020 - Lode Van Den Bergh, Belçikalı yazar ve eğitimci (d. 1920)

2020 - Helen Reddy, Avustralyalı müzisyen, aktivist, aktris ve söz yazarı (d. 1941)

2020 - Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt emiri ve Kuveyt Askeri Kuvvetleri Komutanı (d. 1929)

2020 - Isidora Žebeljan, Sırp besteci, müzisyen ve orkestra şefi (d. 1967)

Tatiller ve özel günler

Dünya Kalp Günü