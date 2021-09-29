Tarihte bugün ne oldu? Bugün günlerden ne? Tarihte 29 eylül
Tarihte ne olduğunu merak edenler bugün, Türkiye'de Demokrat Parti kapatıldı. II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı ile Bulgaristan Krallığı arasında İstanbul Antlaşması 29 eylül günü imzalandı. Yıl sonuna kadar kalan 93 gün vardır.
Olaylar
1227 - Kutsal Roma imparatoru II. Friedrich, Papa IX. Gregorius tarafından aforoz edildi.
1555 - Damat Rüstem Paşa, ikinci kez Osmanlı Sadrazamı oldu.
1808 - Sened-i İttifak imzalandı.
1885 - Dünyanın ilk elektrikli tramvay hattı, Birleşik Krallık'nın Londra kentinde faaliyete geçti.
1911 - İtalya Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti ve Trablusgarp Savaşı başladı.
1913 - II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı ile Bulgaristan Krallığı arasında İstanbul Antlaşması imzalandı.
1918 - Bulgaristan Krallığı, Selanik Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak I. Dünya Savaşı'ndan çekildi.
1920 - Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı Ordusu, Ermenistan ile yaptığı savaş sonucunda Sarıkamış'ı ele geçirdi.
1923 - Birleşik Krallık Filistin Mandası oluşturuldu.
1933 - Komünist Enternasyonal Genel Sekreteri Georgi Dimitrov'un suçlandığı Reichstag Yangını soruşturmasında, diğer sanık Marinus van der Lubbe yangını çıkardığını itiraf etti.
1937 - Çin Cumhuriyeti'nde Japon tehdidine karşı milliyetçi general Çan Kay Şek ile komünist önder Mao Zedong birlikte davranma kararı aldı.
1938 - Fransa, İtalya Krallığı ve Birleşik Krallık, Münih Antlaşması'nı imzalayarak Nazi Almanyası'nın Çekoslovakya'nın Südet bölgesini işgal etmesini kabul etti.
1941 - Kiev'de Nazilerin gerçekleştirdiği Babi Yar Katliamı başladı. İki günde 33771 Yahudi öldürüldü.
1960 - Türkiye'de Demokrat Parti kapatıldı.
1971 - Umman, Arap Birliği'ne katıldı.
1991 - Haiti'de askerî darbe gerçekleşti.
1992 - PKK, Hakkâri-Şemdinli'deki Jandarma Taburu'na saldırdı. 2'si astsubay 23 asker ile 5 korucu hayatını yitirdi. Saldırıdan sonra başlayan operasyonlarda 58 PKK mensubu öldürüldü.
1994 - Türkiye Adalet eski Bakanı ANAP'lı Mehmet Topaç, Ankara'daki bürosunda, Dev-Sol örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 kişinin silâhlı saldırısı sonucu öldü.
2008 - Lehman Brothers gibi önemli şirketlerin iflaslarının ardından Dow Jones endeksi 777.68 puan birden düşerek bir günde en büyük düşüşü yaşadı.
Doğumlar
MÖ 106 - Gnaeus Pompeius Magnus, Romalı general ve politik lider (ö. MÖ 48)
1509 - Miguel Servet, İspanyol ilâhiyatçı, hekim, haritacı ve hümanist (ö. 1553)
1518 - Tintoretto, Venedikli ressam (ö. 1594)
1547 - Miguel de Cervantes, İspanyol yazar (ö. 1616)
1571 - Caravaggio, İtalyan ressam (ö. 1610)
1703 - François Boucher, Fransız ressam ve Rokoko akımının önemli bir temsilcisi (ö. 1770)
1758 - Horatio Nelson, İngiliz amiral (ö. 1805)
1761 - Michael Francis Egan, İrlanda kökenli Amerikalı Piskopos (ö. 1814)
1786 - Guadalupe Victoria, Meksikalı siyasetçi, asker ve avukat (ö. 1843)
1804 - Sadık Paşa, Polonya asıllı Türk asker (Polonezköy'ün Polonyalı kurucularından) (ö. 1886)
1810 - Elizabeth Gaskell, İngiliz romancı (ö. 1865)
1812 - Eudoxiu Hurmuzache, Rumen tarihçi, politikacı ve yazar (ö. 1874)
1815 - Andreas Achenbach, Alman manzara ressamı (ö. 1910)
1864 - Miguel de Unamuno, İspanyol düşünür ve yazar (ö. 1936)
1882 - Nuri Conker, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1937)
1883 - Celal Sahir Erozan, Türk şair (ö. 1935)
1901 - Enrico Fermi, Amerikalı nükleer fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1954)
1904 - Greer Garson, İngiliz oyuncu ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1996)
1912 - Michelangelo Antonioni, İtalyan yönetmen (ö. 2007)
1913 - Silvio Piola, İtalyan futbolcu (ö. 1996)
1913 - Stanley Kramer, Amerikalı yönetmen ve film yapımcısı (ö. 2001)
1913 - Trevor Howard, İngiliz aktör (ö. 1988)
1916 - İsmet Kür, Türk öğretmen ve yazar (ö. 2013)
1916 - Peter Finch, Birleşik Krallık doğumlu Avustralyalı aktör ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1977)
1920 - Peter Dennis Mitchell, İngiliz biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1992)
1922 - Lizabeth Scott, Amerikalı oyuncu (ö. 2015)
1924 - Şükrü Elekdağ, Türk diplomat ve siyasetçi
1930 - Colin Dexter, İngiliz romancı (ö. 2017)
1931 - James Cronin, Amerikalı nükleer fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2016)
1931 - Anita Ekberg, İsveçli aktris (ö. 2015)
1932 - Robert Benton, Amerikalı senarist ve yönetmen
1932 - Rainer Weiss, Amerikalı fizikçi ve akademisyen
1933 - Samora Machel, Mozambikli askeri komutan, devrimci ve siyasetçi (ö. 1986)
1935 - Jerry Lee Lewis, Amerikalı rock and roll ve country müzik şarkıcı-söz yazarı ve piyanist
1936 - Silvio Berlusconi, İtalyan siyasetçi ve Başbakan
1936 - Bilal İnci, Türk oyuncu (ö. 2005)
1938 - Wim Kok, Hollandalı siyasetçi (ö. 2018)
1939 - Fikret Abdić, Boşnak devlet adamı
1939 - Rhodri Morgan, Galli siyasetçi ve devlet adamı (ö. 2017)
1942 - Felice Gimondi, Eski İtalyan bisiklet yarışçısı (ö. 2019)
1942 - Ian McShane, İngiliz asıllı komedyen ve oyuncu
1942 - Bill Nelson, Amerikalı avukat, politikacı ve NASA'nın 14. başkanı
1943 - Wolfgang Overath, Alman eski millî futbolcu
1943 - Lech Walesa, Polonya dayanışma hareketi (Solidarność) lideri ve Cumhurbaşkanı
1943 - Muhammed Hatemi, İranlı siyasetçi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı
1948 - Theo Jörgensmann, Alman müzisyen
1949 - Yorgo Dalaras, Yunan şarkıcı
1950 - Christian Vigouroux, Fransız bürokrat
1950 - Şerif Benekçi, Türk yazar (ö. 2008)
1951 - Michelle Bachelet, Şilili politikacı ve Devlet Başkanı
1951 - Pier Luigi Bersani, İtalyan siyasetçi ve eski bakan
1955 - Gwen Ifill, Amerikalı gazeteci, yazar ve Tv sunucusu (ö. 2016)
1956 - Sebastian Coe, İngiliz siyasetçi ve Olimpiyat madalyalı eski atlet
1961 - Julia Gillard, Avustralya'nın ilk kadın başbakanı
1969 - Erika Eleniak, Amerikalı Playboy Güzeli ve oyuncu
1970 - Yoshihiro Tajiri, Japon profesyonel güreşçi
1970 - Natasha Gregson Wagner, Amerikalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1971 - Sibel Tüzün, Türk şarkıcı
1973 - Doğan Duru, Türk müzisyen ve Redd grubunun solisti, besteci ve söz yazarı
1973 - Güneş Duru, Türk müzisyen ve Redd grubunun gitaristi, arkeolog ve besteci
1976 - Kelvin Davis, İngiliz futbolcu
1976 - Andriy Şevçenko, Ukraynalı millî futbolcu
1979 - Orhan Ak, Türk futbolcu
1979 - Berke Üzrek, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
1979 - Artika Sari Devi, Endonezyalı manken ve oyuncu
1980 - Zachary Levi, Amerikalı oyuncu, dizi oyuncusu
1981 - Şahin Irmak, Türk oyuncu
1982 - Mert Öcal, Türk manken ve oyuncu
1984 - Per Mertesacker, Alman futbolcu
1985 - Niklas Moisander, Fin millî futbolcu
1985 - Dani Pedrosa, İspanyol motosiklet sürücüsü
1988 - Kevin Durant, Amerikalı basketbolcu ve NBA oyuncusu
1989 - Yevhen Konoplianka, Ukraynalı millî futbolcu
1989 - Andrea Poli, İtalyan futbolcu
1991 - Adem Ljajić, Sırp futbolcu
1993 - Lee Hong-bin, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
1994 - Andy Polo, Perulu futbolcu
1994 - Halsey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
1995 - Ayaka Yamashita, Japon millî futbolcu
1999 - Choi Ye-na, Güney koreli şarkıcı ve dansçı
2009 - Beren Gökyıldız, Türk çocuk oyuncu
Ölümler
MÖ 48 - Gnaeus Pompeius Magnus, Romalı general ve politik lider (d. MÖ 106)
855 - I. Lothar, Orta Francia Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru (d. 795)
1185 - Surlu William, Lübnan'da Sur Piskoposu; Haçlı ve Orta Çağ tarihçisi (d. 1130)
1560 - I. Gustav, 1523'ten 1560'taki ölümüne kadar İsveç kralı (d. 1496)
1712 - Sâbit, Osmanlı Divan şairi (d. 1650)
1833 - VII. Fernando, İspanya Kralı (d. 1784)
1890 - Vahtang Orbeliani, Gürcü romantik şair ve asker (d. 1812)
1902 - Émile Zola, Fransız romancı (d. 1840)
1908 - Machado de Assis, Brezilyalı yazar (d. 1839)
1910 - Winslow Homer, Amerikalı ressam ve grafiker (d. 1836)
1913 - Rudolf Diesel, Alman makine mühendisi ve Dizel motorun mucidi (d. 1858)
1925 - Léon Bourgeois, Fransız Başbakan (d. 1851)
1927 - Arthur Achleitner, Alman yazar (d. 1858)
1927 - Willem Einthoven, Hollandalı doktor ve fizyolog (d. 1860)
1929 - III. Basileios, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin 263. Patriği (d. 1846)
1930 - Ilya Yefimovich Repin, Rus ressam (d. 1844)
1940 - Phan Boi Chau, Vietnamlı ulusalcı (d. 1867)
1949 - Cemal Keşmir, Türk siyasetçi (Damat Ferit Paşa hükûmetlerinde Dahiliye ve Ticaret ve Ziraat Nazırlığı yapan ve Yüzellilikler arasında yer alan) (d. 1862)
1953 - Ernst Reuter, Alman siyasetçi ve Batı Berlin'in ilk Belediye Başkanı (d. 1889)
1961 - Nihat Reşat Belger, Türk tıp doktoru ve siyasetçi (Atatürk'e siroz teşhisini koyan ilk doktor) (d. 1882)
1967 - Carson McCullers, Amerikalı yazar (d. 1917)
1973 - Nurullah Esat Sümer, Türk siyasetçi (Maliye ve Devlet Bakanı) (d. 1899)
1973 - W. H. Auden, İngiliz şair (d. 1907)
1981 - Billy Shankly, İskoç futbolcu ve teknik direktör (d. 1913)
1985 - Tarık Güryay, Türk asker (d. 1914)
1987 - Henry Ford II, Edsel Ford'un oğlu ve Henry Ford'un torunu iş adamı (d. 1917)
1994 - Şemsi Rahimov, Azerbaycanlı devlet adamı (d. 1924)
1997 - Roy Lichtenstein, Amerikalı Pop sanatçısı (d. 1923)
2001 - Nguyen Van Thieu, Güney Vietnam Devlet Başkanı (d. 1923)
2003 - Tuğrul Şavkay, Türk gazeteci (d. 1951)
2004 - Richard Sainct, Fransız motosikletçi (d. 1970)
2007 - Yıldırım Aktuna, Türk nöropsikiyatr ve siyasetçi (d. 1930)
2009 - Abdülmelik Fırat, Kürt asıllı Türk siyasetçi (d. 1934)
2009 - Pavel Popoviç, Ukrayna asıllı Sovyet kozmonotu (d. 1930)
2010 - Georges Charpak, Polonyalı-Fransız fizikçi (d. 1924)
2010 - Tony Curtis, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1925)
2011 - Tatyana Lioznova, Sovyet Rus film yönetmeni (d. 1924)
2011 - Sylvia Robinson, Amerikalı şarkıcı, müzisyen, plak yapımcısı ve plak şirketi yöneticisi (d. 1935)
2012 - Hebe Camargo, Brezilyalı şarkıcı, TV sunucusu ve oyuncu (d. 1929)
2015 - Mauro Ferri, İtalyan sosyalist siyasetçi (d. 1920)
2015 - Hellmuth Karasek, Alman gazeteci, yazar ve edebiyat eleştirmeni (d. 1934)
2015 - William Kerslake, Amerikalı güreşçi (d. 1929)
2016 - Ann Emery, İngiliz oyuncu (d. 1930)
2017 - Tom Alter, İngiliz asıllı Hint oyuncu (d. 1950)
2017 - Philippe Médard, Fransız hentbolcu (d. 1959)
2017 - Wiesław Michnikowski, Polonyalı sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (d. 1922)
2018 - Alves Barbosa, Portekizli bisiklet sporcusu (d. 1931)
2018 - Angela Maria, Brezilyalı şarkıcı ve aktris (d. 1929)
2018 - Otis Rush, Amerikalı blues müzisyeni ve şarkıcısı (d. 1934)
2019 - Beatriz Aguirre, Meksikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1925)
2019 - Martin Bernheimer, Alman-Amerikalı gazeteci ve müzik eleştirmeni (d. 1936)
2019 - Busbee, Amerikalı şarkı sözü yazarı, kayıt prodüktörü ve müzisyen (d. 1976)
2019 - Ilkka Laitinen, Fin siyasetçi (d. 1962)
2020 - Lode Van Den Bergh, Belçikalı yazar ve eğitimci (d. 1920)
2020 - Helen Reddy, Avustralyalı müzisyen, aktivist, aktris ve söz yazarı (d. 1941)
2020 - Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt emiri ve Kuveyt Askeri Kuvvetleri Komutanı (d. 1929)
2020 - Isidora Žebeljan, Sırp besteci, müzisyen ve orkestra şefi (d. 1967)
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