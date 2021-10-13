Tarihte Bugün Ne Oldu? (13 Ekim)

Tarih tutkunlarının merakla takip edip araştırdığı tarihte bugün ne oldu kimler öldü hangi olaylar oldu hangi savaşlar gerçekleşti tüm bu sorular ve merak edilenleri sizler için haberimizde derledik..

13 Ekim TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

54 - Neron, Roma tahtına oturdu.

1792 - ABD'de bugün Beyaz Saray olarak bilinen binanın temeli atıldı.

1884 - Greenwich Gözlemevi'nden geçen meridyen, 0 derece ve uluslararası zaman kuşakları için başlangıç noktası olarak kabul edildi.

1900 - Avusturyalı nörolog Sigmund Freud, ünlü kitabı Düşlerin Yorumu'nu yayınladı.

1911 - Trablusgarp Savaşı: İtalyanlar, Derne'yi işgal etti.

1921 - TBMM Hükümeti, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması'nı imzaladı ve Doğu Cephesi'nde Türk Kurtuluş Savaşı sona erdi.

1923 - TBMM'de, Ankara'nın başkent olması kararlaştırıldı.

1943 - II. Dünya Savaşı: İtalya'da Mussolini'yi devirip başa geçen yeni hükümet taraf değiştirdi ve Müttefik Devletler'le ittifak oluşturarak Almanya'ya savaş ilân etti.

1990 - 1975'ten beri devam etmekte olan Lübnan İç Savaşı sona erdi.

2010 - Şili'deki maden kazasında yeraltında mahsur kalan 33 madenci 69 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.

Margaret Thatcher (ö. 1991)Arthur de Gobineau (d. 1816)Turgut Özal (ö. 1993)