Tarihte 22 Eylül ve birçok olay meydana geldi. Birçok doğum, birçok ölüm ve birçok olay meydana geldi. Biz de merak edenler için araştırıp tarihte bugün neler olduğunu sizler için haberimizde yer verdik. 22 eylül 1792- Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi, 1919 - Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu, 1958 - CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, "Demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti Genel Başkanı'nın gücü yetmeyecektir" 22 Eylülde dedi. 1980 - İran-Irak Savaşı 22 Eylülde başladı.Tarihte Bugün Dünya'da Neler Oldu? Tarihte bugün neler oldu? 22 Eylül tarihinde neler oldu? 22 eylül bugün ne oldu?

Olaylar

*1792 - Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi.

*1903 - Italo Marchioni, dondurma külahının (kornet) patentini aldı.

*1919 - Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.

*1939 - Dikili ve çevresinde deprem: 100'den fazla kişi öldü. Dikili ve Karaburun tamamen yıkıldı.

*1940 - Bakanlar Kurulu, İstanbul'da çıkan Le Journal d'Orient gazetesini yedi gün süreyle kapattı. Gazetenin resmi dış politikaya aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.

*1950 - Yeni Baştan gazetesinin kurucusu ve yazarı Aziz Nesin hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Nesin, "Sosyal düzeni yıkmaya yönelik yayın" yapmakla suçlanıyor.

*1958 - CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, "Demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti Genel Başkanı'nın gücü yetmeyecektir" dedi.

*1964 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, "Yassıada Yargılamaları" hükümlüleri; Refik Koraltan, Rüştü Erdelhun, Selim Yatağan ve Nedim Ökmen'i hastalık nedeniyle affetti.

*1980 - İran-Irak Savaşı başladı.

*1984 - Gökova Körfezi'nde termik santral kurulmasına karşı çıkan köy kadınları eylem yaptılar.

*1986 - 12 Eylül darbesi sonrası Alparslan Türkeş, ilk kez Milliyetçi Çalışma Partisi'nin (MÇP) İstanbul mitinginde konuştu.

*1993 - New York Metropolitan Müzesi, "Karun Hazinesi"ni Türkiye'ye geri göndermeye karar verdi.

*2000 - Bakanlar Kurulu, Kopenhag Kriterleri ile paralel olan İnsan Hakları Raporunu kabul etti.

*2002 - Almanya'da Şansölye Gerhard Schröder'in liderliğindeki Sosyal Demokratlar, genel seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

*2002 - İsrail birliklerinin, militanları yakalama gerekçesiyle Gazze'de düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 9 Filistinli öldü.

Doğumlar

*1211 - İbn-i Hallikân, On üçüncü yüzyılda yaşamış olan tarihçi, fakih ve şair (ö. 1282)

*1515 - Clevesli Anne, VIII. Henry'nin dördüncü karısıydı (ö. 1557)

*1552 - IV. Vasili, Rus Çarı (ö. 1612)

*1593 - Matthäus Merian, İsviçreli yayıncı (ö. 1650)

*1606 - Li Zicheng, Çin'in kısa süreli Shun Hanedanı'nın kurucusu ve tek imparatorudur (ö 1645)

*1715 - Jean-Étienne Guettard, Fransız doğa bilimci, botanikçi ve mineralog (ö. 1786)

*1741 - Peter Simon Pallas, Prusyalı zoolog ve botanikçi (ö. 1811)

*1750 - Christian Konrad Sprengel, Alman doğa bilimci, teolog ve öğretmen (ö. 1816)

*1759 - William Playfair, İskoç mühendis ve siyasi ekonomist (ö. 1823)

*1791 - Michael Faraday, İngiliz fizikçi (ö. 1867)

*1863 - Ferenc Herczeg, Macar oyun yazarı (ö. 1954)

*1875 - Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Litvan ressam, besteci ve yazar (ö. 1911)

*1878 - Şigeru Yoşida, Japon siyaset adamı (ö. 1967)

*1885 - Erich von Stroheim, Alman aktör ve yönetmen (ö. 1957)

*1895 - Paul Muni, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda doğmuş Amerikalı aktör (ö. 1967)

*1901 - Charles Brenton Huggins, Amerikalı hekim, fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1997)

*1902 - Ayetullah Humeyni, İran'ın dini lideri (ö. 1989)

*1906 - Ilse Koch, Nazi savaş suçlusu (ö. 1967)

*1917 - Türkan Aziz, İlk Kıbrıslı Türk başhemşire (ö. 2019)

*1931 - Alain Bacquet, Fransız hukukçu

*1934 - Ayla Erduran, Türk keman sanatçısı

*1942 - David J. Stern, Amerikalı spor (NBA patronu) adamı (ö. 2020)

*1951 - David Coverdale, İngiliz müzisyen ve Whitesnake kurucusu ve vokalisti

*1954 - Vedat Bilgin, Türk sosyolog, akademisyen, bürokrat ve siyasetçi

*1957 - Nick Cave, Avustralyalı müzisyen

*1957 - Refat Çubarov, Ukraynalı siyasetçi

*1958 - Andrea Bocelli, İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci

*1961 - Bonnie Hunt, Amerikalı oyuncu

*1961 - Catherine Oxenberg, Amerikalı kadın oyuncu

*1964 - Hasan Basri Güzeloğlu, Türk bürokrat

*1966 - Erdoğan Atalay, Türk asıllı Alman oyuncu

*1966 - Ruth Jones, Galli oyuncu

*1967 - Félix Savón, Kübalı boksördür

*1969 - Yalçın Akdoğan, Türk siyasetçi

*1970 - Mystikal, Amerikan rapçi, söz yazarı ve aktör

*1970 - Emmanuel Petit, Fransız eski futbolcu

*1975 - Elif Güvendik, Türk yapımcı ve sunucu

*1976 - Martin Solveig, Fransız DJ

*1977 - Ali Sunal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

*1978 - Harry Kewell, Avustralyalı futbolcu

*1981 - Barış Atay, Türk sinema ve dizi oyuncusu

*1981 - Emre Canpolat, Türk oyuncu

*1981 - Sedat Ağçay, Türk futbolcu

*1982 - Ayben, Türk rap sanatçısı

*1982 - Billie Piper, İngiliz şarkıcı ve oyuncu

*1982 - Maarten Stekelenburg, Hollandalı kaleci

*1983 - Glenn Loovens, Hollandalı millî futbolcudur

*1983 - Şeref Tüfenk, Türk güreşçi

*1984 - Lazar Angelov, Bulgar fitness modeli

*1984 - Thiago Silva, Brezilyalı millî futbolcudur

*1985 - Faris Haroun, Belçikalı futbolcudur

*1985 - Tatiana Maslany, Kanadalı oyuncu

*1987 - Tom Felton, İngiliz oyuncu

*1987 - Tom Hilde, Norveçli kayakla atlamacı

*1987 - Zdravko Kuzmanović, İsviçre doğumlu Sırp futbolcudur

*1988 - Nikita Andreyev, Rus futbolcu

*1989 - Kim Hyo-yeon, Güney Koreli şarkıcı, rapçi, dansçı, DJ ve televizyon kişiliğidir

*1990 - Senem Kuyucuoğlu, Türk model ve sunucu

*1992 - Emin Mehdiyev, Azeri futbolcu

*1994 - Enver Cenk Şahin, Türk futbolcu

*1994 - Muhammed Kanu, Suudi milli futbolcusu

*1994 - Park Jin-young, Güney Koreli oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı, koreograf ve dansçı

*1995 - Nayeon, Güney Koreli şarkıcı ve dansçı

*1999 - Kim Yoo-jung, Güney Koreli oyuncu, model ve sunucu

*1999 - Tallan Latz, Amerikalı gitarist

Ölümler

*1158 - Otto von Freising, Alman papaz ve vakainüvis (d. 1114)

*1253 - Dōgen, Kyoto doğumlu Japon Zen hocası ve Japonya'daki Soto Zen okulunun kurucusudur (d. 1200)

*1408 - VII. İoannis, İmparator IV. Andronikos ile Bulgar Çarı İvan Alexander ve Eflaklı Teodora'nin kızı olan Bulgar Keratsa'nın oğludur (d. 1370)

*1520 - Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'nın 9. Padişahı (d. 1470)

*1531 - Louise de Savoie, Fransız soylu, Auvergne ve Bourbonnais naibesi, Nemours düşesi ve Fransa Kralı I. François'nın annesi (d. 1476)

*1539 - Guru Nanak, Sihlerin ilk gurusu (d. 1469)

*1554 - Francisco Vásquez de Coronado, İspanyol kâşif (d. 1510)

*1703 - Vincenzo Viviani, İtalyan matematikçi ve bilim adamı (d. 1622)

*1756 - Ebu'l Hasan Ali, Hüseyni Hanedanının ve Tunus Beyliğinin ikinci beyidir (d. 1688)

*1774 - XIV. Clemens, 19 Mayis 1769 ile 22 Eylül 1774 arasında papa (d. 1705)

*1828 - Shaka, Zulu kabilesinin en etkili lideri (d. 1787)

*1872 - Vladimir Dal, Rus Hekim, doğabilimcisi, sözlükbilimci, dilbilimci (d. 1801)

*1888 - Gustave Boulanger, Fransız klasik figür ressamı ve doğa bilimci (d. 1824)

*1895 - Viktor Rydberg, İsveçli yazar (d. 1828)

*1897 - Antônio Conselheiro, Brezilya dini lider ve vaiz (d. 1830)

*1914 - Alain-Fournier (d. Henri Alban-Fournier), Fransız yazar (ö. 1886)

*1943 - Sedat Nuri İleri, Türk karikatürist (d. 1888)

*1945 - Galip Bahtiyar Göker, Türk siyasetçi (d. 1881)

*1945 - Mürsel Bakü, Türk asker ve siyasetçi (d. 1881)

*1952 - Kaarlo Juho Ståhlberg, Finlandiya Cumhuriyeti'nin ilk Devlet Başkanı (d. 1865)

*1956 - Frederick Soddy, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1877)

*1960 - Melanie Klein, Britanyalı psikanalist (d. 1882)

*1969 - Adolfo López Mateos, Meksikalı siyasetçi (d. 1909)

*1969 - Aleksandras Stulginskis, Litvanya'nın ikinci Cumhurbaşkanı (d. 1885)

*1973 - Paul van Zeeland, Belçikalı bir avukat, ekonomist, Katolik politikacı ve devlet adamı (d. 1893)

*1979 - Ebu'l-A'lâ Mevdudî, Pakistanlı müfessir, İslam âlimi, gazeteci ve yazar (d. 1903)

*1985 - Axel Springer, Alman yayımcı (d. 1912)

*1989 - Irving Berlin, Amerikalı besteci ve şarkı sözü yazarı (d. 1888)

*1994 - Hedwig Potthast, Heinrich Himmler'in metresi (d. 1912)

*1996 - Dorothy Lamour, Amerikalı aktris (d. 1914)

*1999 - George C. Scott, Amerikalı oyuncu ve Oscar Ödülü sahibi (d. 1927)

*2001 - Fikret Kızılok, Türk besteci ve müzik yorumcusu (d. 1946)

*2001 - Isaac Stern, Rus asıllı Amerikalı kemancı (d. 1920)

*2004 - Big Boss Man, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1963)

*2007 - Marcel Marceau, Fransız pandomim sanatçısı (d. 1923)

*2008 - Hadi Çaman, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1943)

*2008 - Thomas Dörflein, Alman hayvanat bahçesi görevlisi (d. 1963)

*2010 - Jackie Burroughs, İngiliz-Kanadalı oyuncu (d. 1939)

*2010 - Eddie Fisher, Amerikalı şarkıcı (d. 1928)

*2010 - Jorge González, Arjantin asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi ve basketbolcu (d. 1966)

*2011 - Cengiz Dağcı, Kırım Tatarı yazar ve şair (d. 1919)

*2011 - Aristides Pereira, Yeşil Burunlu siyasetçi (d. 1923)

*2011 - Knut Steen, Norveçli heykeltıraş (d. 1924)

*2011 - Vesta Williams, Amerikalı soul müzik şarkıcısı, söz yazarı ve aktris (d. 1957)

*2013 - David H. Hubel, Amerikalı nörofizyolog (d. 1926)

*2013 - Álvaro Mutis, Kolombiyalı yazar, şair, köşe yazarı, yayıncı, film yapımcısı (d. 1923)

*2013 - Luciano Vincenzoni, İtalyan oyun yazarı (d. 1926)

*2014 - Hans E. Wallman, İsveçli yönetmen ve yapımcı (d. 1936)

*2015 - Yogi Berra, Amerikalı efsane beyzbol oyuncusu ve çalıştırıcısı (d. 1925)

*2017 - Paavo Olavi Lonkila, Finlandiyalı kros kayakçısıdır (d. 1923)

*2017 - Börje Vestlund, İsveçli siyasetçi (d. 1960)

*2018 - Avi Duan, İsrailli siyasetçidir (d. 1955)

*2018 - Chas Hodges, İngiliz şarkıcı ve müzisyendir (d. 1943)

*2018 - Al Matthews, Amerikalı siyahi şarkıcı, oyuncu ve dublaj sanatçısıdır (d. 1942)

*2018 - Edna Molewa, Güney Afrikalı kadın siyasetçi ve bakandır (d. 1957)

*2019 - Vytautas Briedis, Litvanyalı profesyonel kürek sporcusu (d. 1940)

*2019 - Sándor Sára, Macar film ve görüntü yönetmeni (d. 1933)

*2020 - Michael Gwisdek, Alman aktör ve film yönetmeni (d. 1942)

*2020 - Frie Leysen, Belçikalı festival organizatörü ve sanat yönetmeni (d. 1950)

*2020 - Jacques Sénard, Fransız diplomat (d. 1919)

*2020 - Road Warrior Animal, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1960)

*2020 - Agne Simonsson, İsveçli eski millî futbolcudur (d. 1935)

*2020 - Ashalata Wabgaonkar, Hint oyuncu (d. 1941)

Tatiller ve özel günler

*Dünya Otomobilsiz yaşam günü