Tarihte bugün birçok olay meydana geldi. Ölümler, olaylar, doğumlar... tarihi merak edenler için haberimizde yer verdik. 24 Eylül, Yıl sonuna kadar kalan 98 gün vardır. Tarihte Bugün Dünya'da Neler Oldu? Tarihte bugün neler oldu? 24 Eylül tarihinde neler oldu? 24 eylül bugün ne oldu? Dünyada bugün neler oldu?

Osmanlı'nın 11. Padişahı II. Selim 24 eylül günü tahta çıktı. Fransız Henri Giffard, ilk kez zeplinle 24 eylülde uçtu. Zeki Müren, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu 24 eylül ölüm yıldönümü.

Olaylar

787 - Güvenlik nedeniyle ertelenen İkinci İznik Konsili, İznik'te tekrar toplandı. Resim düşmanı (İkonoklazm) dönemde yapılan bu toplantıda resimlere dönüşü sağlayan kararlar alındı.

1566 - Osmanlı'nın 11. Padişahı II. Selim tahta çıktı.

1852 - Fransız Henri Giffard, ilk kez zeplinle uçtu.

1906 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletindeki Devils Tower (Şeytan Kulesi), ABD Başkanı Theodore Roosevelt tarafından ülkenin ilk Ulusal Anıtı olarak ilan edildi.

1922 - Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu.

1940 - II. Dünya Savaşı içinde 129 İngiliz bombardıman uçağı, Berlin'deki endüstriyel hedefleri bombaladı, ama sis sebebiyle bombaların 6'sı dışında hepsi boşa gitti.

1946 - Cathay Pacific havayolu şirketi, Hong Kong'da kuruldu.

1956 - Türk Dil Kurumu "En İyi Yapıt Ödülü"nü, "Ali" adlı romanıyla Orhan Hançerlioğlu kazandı.

1960 - 27 Mayıs Darbesi ile iktidardan uzaklaştırılan Demokrat Parti yönetiminin yargılanması amacıyla Yüksek Adalet Divanı kuruldu.

1973 - Gine-Bissau, Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti.

1981 - Paris Başkonsolosluğu'na saldırı: ASALA'ya bağlı Ermeni militanlar, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nu bastılar; güvenlik görevlisi Cemal Özen öldü, Başkonsolos Kaya İnal yaralandı.

1987 - Süleyman Demirel, DYP Olağanüstü Kongresi'nde oy birliğiyle Genel Başkan seçildi. Demirel, 12 Eylül askeri darbesi sonrası resmen siyasete döndü.

2013 - Belucistan depremleri: Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Awaran şehri yakınlarında, 7.7 Ml büyüklüğünde çok kuvvetli bir deprem meydana geldi. En az 825 kişi öldü ve yüzlerce kişi de yaralandı.

2015 - Hac'da izdiham: Suudi Arabistan'da Hac sırasında yaşanan izdiham sonrasında en az 769 kişi öldü ve 900'den fazla kişi de yaralandı.



Doğumlar

15 - Vitellius, Dört İmparator Yılı olarak bilinen M.S. 69 tarihinde 17 Nisan 69'dan aynı yılın 22 Aralık tarihine kadar görev yapan Roma İmparatoru (ö. 69)

936 - Fena Hüsrev, Büveyhoğulları hükumdarı (ö. 983)

1501 - Gerolamo Cardano, İtalyan matematikçi, fizikçi, astrolog ve hekim (ö. 1576)

1583 - Albrecht von Wallenstein, Bohemyalı asker (ö. 1634)

1717 - Horace Walpole, İngiliz politikacı ve oyuncu (ö. 1797)

1725 - Arthur Guinness, İrlandalı iş adamı (ö. 1803)

1839 - Drengman Aaker, Amerikalı politikacı ve iş adamı (ö. 1894)

1865 - Mollie McConnell, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1920)

1874 - İbrahim Tevfik Efendi, Sultan Abdülmecid'in oğlu (ö 1931)

1878 - Charles Ferdinand Ramuz, İsviçreli yazar (ö. 1947)

1884 - İsmet İnönü, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1973)

1890 - A. P. Herbert, İngiliz siyasetçi, roman, oyun ve mizah yazarı (ö. 1971)

1893 - Mehmet Aziz, Kıbrıs Türkü doktor (ö. 1991)

1894 - Tommy Armour, İskoç-Amerikalı golfçü (ö. 1968)

1895 - André Frédéric Cournand, Fransız asıllı Amerikalı tabip (ö. 1988)

1896 - F. Scott Fitzgerald, Amerikalı yazar (ö. 1940)

1898 - Howard Walter Florey, Avustralyalı eczacı ve patolog (d. 1968)

1905 - Severo Ochoa, İspanyol-Amerikalı doktor ve biyokimyager (ö. 1993)

1911 - Konstantin Çernenko, Sovyet politikacı (ö. 1985)

1917 - Otto Günsche, Alman SS subayı ve Hitler'in yaveri (ö. 2003)

1921 - Sheila MacRae, İngiliz oyuncu, dansçı ve şarkıcı (ö. 2014)

1924 - Nina Boçarova, Sovyet-Ukraynalı jimnastikçi (ö. 2020)

1930 - John W. Young, Amerikalı astronot (ö. 2018)

1934 - Manfred Wörner, Alman siyasetçi ve diplomat (ö. 1994)

1935 - Alfrēds Rubiks, Leton komünist politikacı

1936 - İnal Batu, Türk diplomat ve siyasetçi (ö. 2013)

1936 - Jim Henson, Amerikalı kuklacı ve film yapımcısı (ö. 1990)

1942 - Gerry Marsden, İngiliz pop-rock şarkıcısı, söz yazarı, gitarist ve televizyon sunucusu (ö. 2021)

1944 - Yalçın Boratap, Türk oyuncu

1946 - Maria Teresa Ruiz, Şilili gök bilimci

1948 - Phil Hartman, Amerikalı aktör, komedyen, senarist ve grafiker (ö. 1988)

1948 - Agnieszka Zalewska, Polonyalı fizikçi

1948 - Yavuz Sabuncu, Türk akademisyen ve anayasa hukukçusu (ö. 2007)

1949 - Pedro Almodóvar, İspanyol yönetmen

1950 - Harriet Walter, İngiliz oyuncu

1954 - Esengül, Türk şarkıcı (ö. 1979)

1954 - Marco Tardelli, İtalyan futbolcu

1956 - Yılmaz Zafer, Türk sinema oyuncusu (ö. 1995)

1957 - Brad Bird, Amerikalı sinema yönetmeni, yapımcı ve Akademi Ödülü sahibi

1958 - Kevin Sorbo, Norveç asıllı Amerikalı aktör

1959 - Erdin Bircan, Türk iş adamı ve siyasetçi (ö. 2018)

1959 - Theo Paphitis, Kıbrıs Rumu asıllı Britanyalı girişimci ve iş adamı

1959 - Steve Whitmire, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1961 - John Logan, Amerikalı oyun yazarı, senarist ve film yapımcısı

1962 - Ally McCoist, İskoç eski futbolcu ve teknik direktör

1962 - Mike Phelan, İngiliz futbolcu, futbol antrenörü ve teknik direktör

1962 - Nia Vardalos, Kanadalı-Amerikalı aktris, yapımcı ve senarist

1964 - Marko Pomerants, Estonyalı siyasetçi ve çevre bakanı

1966 - Yaşar Gaga, Türk pop şarkıcısı ve menajer (ö. 2018)

1969 - Shawn "Clown" Crahan, Amerikalı müzisyen

1975 - Ahmet Saraçoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1976 - Carlos Almeida, Angolalı profesyonel basketbol oyuncusu

1976 - Stephanie McMahon, Amerikalı iş kadını ve profesyonel güreş menajeri

1976 - Tansel Öngel, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu

1977 - Ebru Destan, Türk şarkıcı, oyuncu ve manken

1979 - Fábio Aurélio, İtalya kökenli Brezilyalı eski futbolcu

1979 - Katja Kassin, Alman porno yıldızı

1979 - Casey Johnson, Amerikalı sosyoelit (ö. 2010)

1980 - Petri Pasanen, Fin futbolcudur

1980 - John Arne Riise, Norveçli eski millî futbolcu

1981 - Drew Gooden, Amerikalı basketbolcu

1983 - Randy Foye, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1985 - Jonathan Soriano, İspanyol futbolcu

1986 - Leah Dizon, Japon şarkıcı

1987 - Gürhan Gürsoy, Türk futbolcu

1987 - Senzo Meyiwa, Güney Afrikalı millî futbolcu (ö. 2014)

1989 - Pia Wurtzbach, Filipinli manken

1991 - Oriol Romeu, İspanyol futbolcu

1994 - Yuki Omoto, Japon futbolcu

1994 - Hannah Brown, Amerikalı manken

1995 - Naoki Otani, Japon futbolcu

1996 - Melisa Şenolsun, Türk oyuncu

1999 - Mei Nagano, Japon oyuncu



Ölümler

366 - Liberius, 6 Şubat 337 ile 12 Nisan 352 arası Roma Episkoposu ve papa

768 - Pepin, Franklar Krallığı'nda devlet adamı ve sonra kral (d. 714)

1143 - II. İnnocentius, 14 Şubat 1130 ile öldüğü 24 Eylül 1143 tarihine kadar papa

1180 - I. Manuil, Bizans İmparatoru (d. 1118)

1435 - Isabeau of Bavaria, Eski Fransa kraliçesi (d. 1370)

1494 - Angelo Poliziano, İtalyan hümanist (d. 1454)

1541 - Paracelsus, İsviçreli hekim, simyager, botanikçi ve astrolog (d. 1493)

1572 - Túpac Amaru, son İnka hükümdar (d. 1545)

1732 - Reigen, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 112. imparatoru (d. 1654)

1813 - André Ernest Modeste Grétry, Fransız opera bestecisi (d. 1741)

1834 - I. Pedro, Brezilya İmparatoru (d. 1798)

1896 - Louis De Geer, İsveçli politikacı ve yazar (d. 1818)

1904 - Niels Ryberg Finsen, Danimarkalı hekim (d. 1860)

1914 - İsmail Gaspıralı, Kırım Tatarı fikir adamı, politikacı, eğitimci yazar ve yayıncı (d. 1851)

1921 - Jan Jakob Maria de Groot, Hollandalı Dilbilimci, Türkolog, Sinolog ve Din Tarihçisi (d. 1854)

1939 - Carl Laemmle, Alman asıllı Amerikalı film yapımcısı (d. 1867)

1941 - Gottfried Feder, Alman ekonomist ve NSDAP'nin 6 kurucusundan biri (d. 1883)

1945 - Hans Geiger, Alman fizikçi ve Geiger sayacının mucidi (d. 1882)

1948 - Warren William, Amerikalı oyuncu (d. 1894)

1973 - Şükûfe Nihal Başar, Türk şair (d. 1896)

1978 - Hasso von Manteuffel, II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın General der Panzertruppe'si ve Batı Almanya'nın siyaset adamı (d. 1897)

1993 - Bruno Pontecorvo, İtalyan nükleer fizikçi (d. 1913)

1996 - Zeki Müren, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu (d. 1931)

2004 - Françoise Sagan, Fransız yazar (d. 1935)

2008 - Kazım Kanat, Türk gazeteci (d. 1950)

2009 - Nelly Arcan, Kanadalı romancı (intihar) (d. 1975)

2010 - Gennadi Yanayev, Sovyet siyasetçi (d. 1937)

2013 - Deniz Teztel, Türk gazeteci (d. 1959)

2015 - Uğur Dağdelen, Türk futbolcu (d. 1973)

2015 - Alan Moore, Avustralyalı savaş sanatçısı ve ressam (d. 1914)

2015 - Bilkisu Yusuf, Nijeryalı gazeteci (d. 1952)

2016 - Vladimir Kuzmiçyov, Rus eski futbolcu (d. 1979)

2016 - Bill Mollison, Avustralyalı araştırmacı, yazar, bilim insanı, öğretmen ve doğabilimci (d. 1928)

2016 - Bill Nunn, Amerikalı oyuncu (d. 1952)

2017 - María Julia Alsogaray, Arjantinli mühendis ve politikacı (d. 1942)

2017 - Gisèle Casadesus, Fransız oyuncu (d. 1914)

2017 - Kito Lorenc, Alman yazar, şair ve çevirmen (d. 1938)

2018 - Norman Breyfogle, Amerikalı çizgi roman sanatçısı (d. 1960)

2018 - Ivar Martinsen, Norveçli sürat patencisi (d. 1920)

2018 - José María Hurtado Ruiz-Tagle, Şilili siyasetçi (d. 1945)

2019 - Donald L. Tucker, Amerikalı siyasetçi (d. 1935)