Tarihte bugün bir sürü olay yaşandı. Ölümler, doğumlar, savaşlar, barışlar, olaylar. Tarihte bugün neler yaşandığını merak edenler haberimize göz atabilir. Bugün Güneşin Terazi burcuna girmesi - Sonbaharın başlangıcı ve Ekinoksdur. (gece ve gündüzün eşitliği) 1931 - Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden 23 Eylül’de açıldı. Mora İsyanı'nda Tripoliçe şehrini ele geçiren Yunanlar 10.000'den fazla Türk'ü öldürdü ve tarihte 1821 yılında gelen Tripoliçe katliamı 23 eylülde oldu. 1846 - Alman gökbilimci Johann Gottfried Galle, Güneş Sistemi'nin sekizinci gezeni Neptün'ü 23 Eylül’de keşfetti. Tarihte Bugün Dünya'da Neler Oldu? Tarihte bugün neler oldu? 23 Eylül tarihinde neler oldu? 23 eylül bugün ne oldu? Dünyada bugün neler oldu?

976 - Zuhal Topal, Türk sunucu ve oyuncu bugün doğdu.

23 Eylül, Miladi takvime göre yılın 266. (artık yıllarda 267.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 99 gün kaldı.

Olaylar

1529 - Leitha Muharebesi'nde Türk öncüleri, Avusturya kuvvetlerini püskürttü.

1821 - Tripoliçe katliamı: Mora İsyanı'nda Tripoliçe şehrini ele geçiren Yunanlar 10.000'den fazla Türk'ü öldürdü.

1846 - Alman gökbilimci Johann Gottfried Galle, Güneş Sistemi'nin sekizinci gezeni Neptün'ü keşfetti.

1856 - İzmir-Aydın hattı demiryolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demiryolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950'de dolacaktı. Ancak genç Cumhuriyetin Hükümeti, bu hattı 30 Mayıs 1935'te satın aldı.

1924 - SSCB, Rusya SFSC'ye bağlı, Karadeniz kıyısında Tuapse merkezli Şapsığ Ulusal Rayonu kuruldu.

1931 - Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden açıldı.

1942 - Nazi Almanyası, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı.

1947 - Bulgar Tarım Ulusal Birlik Partisi lideri Nikola Petkov asıldı.

1954 - Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, Amerika Birleşik Devletleri ajanı olmak iddiasıyla tutukladı.

1961 - THY'nin Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan Tay uçağı, Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlıktepe'ye çarparak düştü, 28 kişi öldü.

1973 - 18 yıl önce iktidardan darbeyle düşürülen Juan Peron, Arjantin'de yeniden Devlet Başkanı seçildi.

1993 - Michael Jackson, Türkiye'de konser verdi.

1996 - Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun, evli erkeğin zinasına ayrıcalık tanıyan maddesini iptal etti.

1997 - Cezayir'de köy baskını: 200 kişiyi öldürüldü, 100 yaralı. Baskını İslamcı radikallerinin yaptığı öne sürüldü.

1999 - Abdullah Öcalan, bir açıklama yaparak, bir grup PKK'lının Türkiye'ye gelip teslim olmasını istedi.

Doğumlar

MÖ 63 - Augustus, Roma İmparatoru (ö. 14)

1215 - Kubilay Han, Moğol İmparatoru (ö. 1294)

1713 - VI. Fernando, 9 Temmuz 1746'da tahta geçti ve ölümüne kadar İspanya Kralı oldu (ö. 1759)

1740 - Go-Sakuramachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 117. hükümdarı (ö. 1813)

1771 - Kōkaku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 119. imparatoru (ö. 1840)

1791 - Johann Franz Encke, Alman astronom (ö. 1865)

1819 - Hippolyte Fizeau, Fransız fizikçi (ö. 1896)

1838 - Victoria Woodhull, ABD vatandaşı siyasetçi, aktivist, yazar, gazeteci, editör ve borsa simsarı (ö. 1927)

1852 - William Stewart Halsted, Amerikalı cerrah (ö. 1922)

1861 - Robert Bosch, Alman sanayici (ö. 1942)

1869 - Mary Mallon, Amerikalı ilk sağlıklı tifo mikrobu konakçısı (ö. 1938)

1880 - John Boyd Orr, İskoç öğretmen, biyolog ve siyasetçi (ö. 1971)

1882 - Ali Fuat Cebesoy, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1968)

1883 - Grigori Zinoviyev, Ukraynalı devrimci ve Sovyet komünist lider (ö. 1936)

1889 - Walter Lippmann, Amerikalı yazar, gazeteci ve siyaset bilgini (ö. 1974)

1890 - Friedrich Paulus, Özellikle II. Dünya Savaşında etkin rol oynayan Alman Feldmareşali (ö. 1957)

1897 - Paul Delvaux, Belçikalı gerçeküstücü ressam (ö. 1994)

1901 - Jaroslav Seifert, Çek yazar (ö. 1986)

1915 - Clifford Shull, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (ö. 2001)

1916 - Aldo Moro, İtalyan politikacı ve İtalya Başbakanı (ö. 1978)

1920 - Mickey Rooney, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (ö. 2014)

1926 - John Coltrane, Amerikalı caz yorumcusu (ö. 1967)

1930 - Çelik Gülersoy, Türk turizmci ve yazar (ö. 2003)

1930 - Ray Charles, Amerikalı şarkıcı (ö. 2004)

1931 - Fayina Petryakova, Ukraynalı etnograf ve akademisyen (ö. 2002)

1938 - Romy Schneider, Alman sinema oyuncusu (ö. 1982)

1940 - Michel Temer, Brezilyalı avukat ve siyasetçi

1943 - Julio Iglesias, İspanyol şarkıcı

1946 - Bernard Maris, Fransız ekonomist, gazeteci ve yazar (ö. 2015)

1946 - Davorin Popović, Bosnalı şarkıcı (ö. 2001)

1947 - Mary Kay Place, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve yönetmen

1949 - Bruce Springsteen, Amerikalı müzisyen

1950 - George Garzone, Amerikalı caz müzisyeni

1951 - Carlos Holmes Trujillo, Kolombiyalı siyasetçisi, diplomat, bilim adamı ve avukat (ö. 2021)

1955 - Cem Boyner, Türk iş adamı ve siyasetçi (Yeni Demokrasi Hareketi kurucusu ve ilk Genel Başkanı)

1956 - Paolo Rossi, İtalyan futbolcu (ö. 2020)

1957 - Rosalind Chao, Çin asıllı Amerikalı oyuncu

1958 - Larry Mize, Amerikalı golfçü

1959 - Jason Alexander, Amerikalı oyuncu, komedyen ve şarkıcı

1959 - Frank Cottrell-Boyce, Britanyalı senarist, roman yazarı ve nadiren oyuncu

1959 - Elizabeth Peña, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)

1960 - Luis Moya, İspanyol emekli ralli co-pilot

1963 - Anne-Marie Cadieux, Kanadalı oyuncu, yönetmen ve senarist

1964 - Clayton Blackmore, Galli millî futbolcu ve teknik direktör

1967 - Chris Wilder, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör

1969 - Patrick Fiori, Fransız şarkıcı

1972 - Jermaine Mauldin Dupri, Amerikalı müzik yapımcısı, söz yazarı ve rapçi

1974 - Layzie Bone, ABD doğumlu rap müzik sanatçısı

1974 - Matt Hardy, Amerikalı profesyonel güreşçi

1976 - Zuhal Topal, Türk sunucu ve oyuncu

1977 - Rachael Yamagata, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve piyanist

1978 - Anthony Mackie, Amerikalı oyuncu

1979 - Ricky Davis, Amerikalı basketbolcu

1979 - Fábio Simplício, Brezilyalı futbolcu

1980 - Şahin İmranov, Azeri boksör

1981 - Robert Doornbos, Hollandalı eski Formula 1 pilotu

1981 - Natalie Horler, Alman-Britanyalı şarkıcı ve söz yazarı

1982 - Aina Clotet, İspanyol oyuncu

1982 - Shyla Stylez, Kanadalı porno yıldızı (ö. 2017)

1983 - Kolera, Türk rap müzisyeni

1985 - Ali Yörenç, Türk oyuncu

1988 - Juan Martín del Potro, Arjantinli profesyonel tenisçi

1989 - Brandon Jennings, Çin takımlarından Shanxi Brave Dragons formasını giyen Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1989 - Hira Tekindor, Türk tiyatro, kısa film yönetmeni ve çevirmen

1990 - Çağatay Ulusoy, Türk manken ve oyuncu

1992 - Oğuzhan Özyakup, Türk futbolcu

1994 - Yerry Mina, Kolombiyalı futbolcu

1995 - Jack Aitken, İngiliz-Koreli yarış pilotu

Ölümler

76 - Linus, Papa (Petrus'tan sonraki ikinci Hristiyan şehidi) (d. ?)

965 - Mütenebbî, 10. yüzyılda yaşamış, Arap şiirinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen şair (d. 915)

1193 - Robert de Sablé, 1191'den 1193'e kadar Tapınak Şovalyelerinin Genel Kaptanı ve 1191-1192 arasında Kıbrıs lordu olmuştur (d. 1150)

1241 - Snorri Sturluson, İzlandalı tarihçi, şair ve politikacı (d. 1178)

1253 - I. Wenceslaus, 1230 - 1253 yılları arasında hüküm sürmüş Bohemya kralı (d. 1205)

1835 - Vincenzo Bellini, İtalyan besteci (d. 1801)

1850 - José Gervasio Artigas, Uruguay'ın ulusal kahramanı (d. 1764)

1870 - Prosper Merimee, Fransız romancı (d. 1803)

1873 - Jean Chacornac, Fransız astronom (d. 1823)

1877 - Urbain Le Verrier, Fransız matematikçi (d. 1811)

1885 - Carl Spitzweg, Alman şair ve ressam (d. 1808)

1896 - Ivar Aasen, Norveçli şair (d. 1813)

1911 - Henry Houssaye, Fransız tarihçi, akademisyen, sanat ve edebiyat eleştirmeni (d. 1848)

1929 - Richard Zsigmondy, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1865)

1936 - Meir Dizengoff, İsrailli siyasetçi ve Tel Aviv'in ilk Belediye Başkanı (d. 1861)

1939 - Sigmund Freud, Avusturyalı ruh bilimci ve filozof (d. 1856)

1944 - Jakob Schaffner, İsviçreli romancı (d. 1875)

1947 - Nikola Petkov, Bulgar siyasetçi ve Bulgar Tarım Ulusal Birlik Partisi lideri (d. 1893)

1951 - Yörük Ali Efe, Türk Türk Kurtuluş Savaşı kahramanı (d. 1895)

1953 - Ernest Mamboury, İsviçreli öğretmen (d. 1878)

1967 - Ali Sami Boyar, Türk ressam (d. 1880)

1969 - Taylan Özgür, Türk devrimci ve THKO kurucularından (d. 1948)

1970 - Bourvil, Fransız aktör ve şarkıcı (d. 1917)

1973 - Pablo Neruda, Şilili şair (d. 1904)

1981 - Chief Dan George, Kanadalı aktör ve Kızılderili reisi (d. 1899)

1987 - Bob Fosse, Amerikalı koreograf ve film yönetmeni (d. 1927)

2004 - Bülent Oran, Türk sinema oyuncusu ve senarist (d. 1924)

2005 - Filiberto Ojeda Rios, Porto Rikolu müzisyen ve Porto Riko adasının bağımsızlığı için savaşan Boricua Halk Ordusu'nun lideri (d. 1933)

2007 - Ali Kemal İskender, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940)

2009 - Ertuğrul Osman Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı Reisi (d. 1912)

2012 - Corrie Sanders, Güney Afrikalı ağır siklet boksör (d. 1966)

2012 - Jean Taittinger, Fransız siyasetçi ve eski bakan (d. 1923)

2015 - Carlos Álvarez-Nóvoa, İspanyol tiyatro yönetmeni, yazarı ve oyuncusu (d. 1940)

2015 - Denis Sonet, Fransız katolik din adamı, yazar ve eğitimci (d. 1926)

2016 - Leyla Demiriş, Türk soprano ve opera sanatçısı (d. 1945)

2017 - Valeri Asapov, Rus ordusunda görev almış general (d. 1966)

2018 - Charles K. Kao, Çin asıllı Amerikalı, Britanyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1933)

2018 - Gary Kurtz, Amerikalı film yapımcısı (d. 1940)

2019 - Al Alvarez, İngiliz yazar, eleştirmen ve şair (d. 1929)

2019 - Curt Wittlin, İsviçreli dilbilimci ve yazar (d. 1941)

2020 - Vaha Agayev, Rus siyasetçi (d. 1953)

2020 - Juliette Gréco, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1927)

Tatiller ve özel günler

Güneşin Terazi burcuna girmesi - Sonbaharın başlangıcı.

Ekinoks (gece ve gündüzün eşitliği)

İlkbahar Ekinoksu (Güney Yarım Kürede)

Sonbahar Ekinoksu (Kuzey Yarım Kürede)

Ermenistan'ın bağımsızlık günü