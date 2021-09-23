Tarihte Bugün Dünya'da Neler Oldu? Tarihte bugün neler oldu? 23 Eylül tarihinde neler oldu? 23 eylül bugün ne oldu? Dünyada bugün neler oldu?
Tarihte bugün bir sürü olay yaşandı. Ölümler, doğumlar, savaşlar, barışlar, olaylar. Tarihte bugün neler yaşandığını merak edenler haberimize göz atabilir. Bugün Güneşin Terazi burcuna girmesi - Sonbaharın başlangıcı ve Ekinoksdur. (gece ve gündüzün eşitliği) 1931 - Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden 23 Eylül’de açıldı. Mora İsyanı'nda Tripoliçe şehrini ele geçiren Yunanlar 10.000'den fazla Türk'ü öldürdü ve tarihte 1821 yılında gelen Tripoliçe katliamı 23 eylülde oldu. 1846 - Alman gökbilimci Johann Gottfried Galle, Güneş Sistemi'nin sekizinci gezeni Neptün'ü 23 Eylül’de keşfetti. Tarihte Bugün Dünya'da Neler Oldu? Tarihte bugün neler oldu? 23 Eylül tarihinde neler oldu? 23 eylül bugün ne oldu? Dünyada bugün neler oldu?
Tarihte bugün bir sürü olay yaşandı. Ölümler, doğumlar, savaşlar, barışlar, olaylar. Tarihte bugün neler yaşandığını merak edenler haberimize göz atabilir. Bugün Güneşin Terazi burcuna girmesi - Sonbaharın başlangıcı ve Ekinoksdur. (gece ve gündüzün eşitliği) 1931 - Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden 23 Eylül’de açıldı. Mora İsyanı'nda Tripoliçe şehrini ele geçiren Yunanlar 10.000'den fazla Türk'ü öldürdü ve tarihte 1821 yılında gelen Tripoliçe katliamı 23 eylülde oldu. 1846 - Alman gökbilimci Johann Gottfried Galle, Güneş Sistemi'nin sekizinci gezeni Neptün'ü 23 Eylül’de keşfetti. Tarihte Bugün Dünya'da Neler Oldu? Tarihte bugün neler oldu? 23 Eylül tarihinde neler oldu? 23 eylül bugün ne oldu? Dünyada bugün neler oldu?
976 - Zuhal Topal, Türk sunucu ve oyuncu bugün doğdu.
23 Eylül, Miladi takvime göre yılın 266. (artık yıllarda 267.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 99 gün kaldı.
Olaylar
1529 - Leitha Muharebesi'nde Türk öncüleri, Avusturya kuvvetlerini püskürttü.
1821 - Tripoliçe katliamı: Mora İsyanı'nda Tripoliçe şehrini ele geçiren Yunanlar 10.000'den fazla Türk'ü öldürdü.
1846 - Alman gökbilimci Johann Gottfried Galle, Güneş Sistemi'nin sekizinci gezeni Neptün'ü keşfetti.
1856 - İzmir-Aydın hattı demiryolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demiryolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950'de dolacaktı. Ancak genç Cumhuriyetin Hükümeti, bu hattı 30 Mayıs 1935'te satın aldı.
1924 - SSCB, Rusya SFSC'ye bağlı, Karadeniz kıyısında Tuapse merkezli Şapsığ Ulusal Rayonu kuruldu.
1931 - Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden açıldı.
1942 - Nazi Almanyası, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı.
1947 - Bulgar Tarım Ulusal Birlik Partisi lideri Nikola Petkov asıldı.
1954 - Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, Amerika Birleşik Devletleri ajanı olmak iddiasıyla tutukladı.
1961 - THY'nin Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan Tay uçağı, Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlıktepe'ye çarparak düştü, 28 kişi öldü.
1973 - 18 yıl önce iktidardan darbeyle düşürülen Juan Peron, Arjantin'de yeniden Devlet Başkanı seçildi.
1993 - Michael Jackson, Türkiye'de konser verdi.
1996 - Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun, evli erkeğin zinasına ayrıcalık tanıyan maddesini iptal etti.
1997 - Cezayir'de köy baskını: 200 kişiyi öldürüldü, 100 yaralı. Baskını İslamcı radikallerinin yaptığı öne sürüldü.
1999 - Abdullah Öcalan, bir açıklama yaparak, bir grup PKK'lının Türkiye'ye gelip teslim olmasını istedi.
Doğumlar
MÖ 63 - Augustus, Roma İmparatoru (ö. 14)
1215 - Kubilay Han, Moğol İmparatoru (ö. 1294)
1713 - VI. Fernando, 9 Temmuz 1746'da tahta geçti ve ölümüne kadar İspanya Kralı oldu (ö. 1759)
1740 - Go-Sakuramachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 117. hükümdarı (ö. 1813)
1771 - Kōkaku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 119. imparatoru (ö. 1840)
1791 - Johann Franz Encke, Alman astronom (ö. 1865)
1819 - Hippolyte Fizeau, Fransız fizikçi (ö. 1896)
1838 - Victoria Woodhull, ABD vatandaşı siyasetçi, aktivist, yazar, gazeteci, editör ve borsa simsarı (ö. 1927)
1852 - William Stewart Halsted, Amerikalı cerrah (ö. 1922)
1861 - Robert Bosch, Alman sanayici (ö. 1942)
1869 - Mary Mallon, Amerikalı ilk sağlıklı tifo mikrobu konakçısı (ö. 1938)
1880 - John Boyd Orr, İskoç öğretmen, biyolog ve siyasetçi (ö. 1971)
1882 - Ali Fuat Cebesoy, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1968)
1883 - Grigori Zinoviyev, Ukraynalı devrimci ve Sovyet komünist lider (ö. 1936)
1889 - Walter Lippmann, Amerikalı yazar, gazeteci ve siyaset bilgini (ö. 1974)
1890 - Friedrich Paulus, Özellikle II. Dünya Savaşında etkin rol oynayan Alman Feldmareşali (ö. 1957)
1897 - Paul Delvaux, Belçikalı gerçeküstücü ressam (ö. 1994)
1901 - Jaroslav Seifert, Çek yazar (ö. 1986)
1915 - Clifford Shull, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (ö. 2001)
1916 - Aldo Moro, İtalyan politikacı ve İtalya Başbakanı (ö. 1978)
1920 - Mickey Rooney, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (ö. 2014)
1926 - John Coltrane, Amerikalı caz yorumcusu (ö. 1967)
1930 - Çelik Gülersoy, Türk turizmci ve yazar (ö. 2003)
1930 - Ray Charles, Amerikalı şarkıcı (ö. 2004)
1931 - Fayina Petryakova, Ukraynalı etnograf ve akademisyen (ö. 2002)
1938 - Romy Schneider, Alman sinema oyuncusu (ö. 1982)
1940 - Michel Temer, Brezilyalı avukat ve siyasetçi
1943 - Julio Iglesias, İspanyol şarkıcı
1946 - Bernard Maris, Fransız ekonomist, gazeteci ve yazar (ö. 2015)
1946 - Davorin Popović, Bosnalı şarkıcı (ö. 2001)
1947 - Mary Kay Place, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve yönetmen
1949 - Bruce Springsteen, Amerikalı müzisyen
1950 - George Garzone, Amerikalı caz müzisyeni
1951 - Carlos Holmes Trujillo, Kolombiyalı siyasetçisi, diplomat, bilim adamı ve avukat (ö. 2021)
1955 - Cem Boyner, Türk iş adamı ve siyasetçi (Yeni Demokrasi Hareketi kurucusu ve ilk Genel Başkanı)
1956 - Paolo Rossi, İtalyan futbolcu (ö. 2020)
1957 - Rosalind Chao, Çin asıllı Amerikalı oyuncu
1958 - Larry Mize, Amerikalı golfçü
1959 - Jason Alexander, Amerikalı oyuncu, komedyen ve şarkıcı
1959 - Frank Cottrell-Boyce, Britanyalı senarist, roman yazarı ve nadiren oyuncu
1959 - Elizabeth Peña, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)
1960 - Luis Moya, İspanyol emekli ralli co-pilot
1963 - Anne-Marie Cadieux, Kanadalı oyuncu, yönetmen ve senarist
1964 - Clayton Blackmore, Galli millî futbolcu ve teknik direktör
1967 - Chris Wilder, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör
1969 - Patrick Fiori, Fransız şarkıcı
1972 - Jermaine Mauldin Dupri, Amerikalı müzik yapımcısı, söz yazarı ve rapçi
1974 - Layzie Bone, ABD doğumlu rap müzik sanatçısı
1974 - Matt Hardy, Amerikalı profesyonel güreşçi
1976 - Zuhal Topal, Türk sunucu ve oyuncu
1977 - Rachael Yamagata, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve piyanist
1978 - Anthony Mackie, Amerikalı oyuncu
1979 - Ricky Davis, Amerikalı basketbolcu
1979 - Fábio Simplício, Brezilyalı futbolcu
1981 - Robert Doornbos, Hollandalı eski Formula 1 pilotu
1981 - Natalie Horler, Alman-Britanyalı şarkıcı ve söz yazarı
1982 - Aina Clotet, İspanyol oyuncu
1982 - Shyla Stylez, Kanadalı porno yıldızı (ö. 2017)
1983 - Kolera, Türk rap müzisyeni
1985 - Ali Yörenç, Türk oyuncu
1988 - Juan Martín del Potro, Arjantinli profesyonel tenisçi
1989 - Brandon Jennings, Çin takımlarından Shanxi Brave Dragons formasını giyen Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu
1989 - Hira Tekindor, Türk tiyatro, kısa film yönetmeni ve çevirmen
1990 - Çağatay Ulusoy, Türk manken ve oyuncu
1992 - Oğuzhan Özyakup, Türk futbolcu
1994 - Yerry Mina, Kolombiyalı futbolcu
1995 - Jack Aitken, İngiliz-Koreli yarış pilotu
Ölümler
76 - Linus, Papa (Petrus'tan sonraki ikinci Hristiyan şehidi) (d. ?)
965 - Mütenebbî, 10. yüzyılda yaşamış, Arap şiirinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen şair (d. 915)
1193 - Robert de Sablé, 1191'den 1193'e kadar Tapınak Şovalyelerinin Genel Kaptanı ve 1191-1192 arasında Kıbrıs lordu olmuştur (d. 1150)
1241 - Snorri Sturluson, İzlandalı tarihçi, şair ve politikacı (d. 1178)
1253 - I. Wenceslaus, 1230 - 1253 yılları arasında hüküm sürmüş Bohemya kralı (d. 1205)
1835 - Vincenzo Bellini, İtalyan besteci (d. 1801)
1850 - José Gervasio Artigas, Uruguay'ın ulusal kahramanı (d. 1764)
1870 - Prosper Merimee, Fransız romancı (d. 1803)
1873 - Jean Chacornac, Fransız astronom (d. 1823)
1877 - Urbain Le Verrier, Fransız matematikçi (d. 1811)
1885 - Carl Spitzweg, Alman şair ve ressam (d. 1808)
1896 - Ivar Aasen, Norveçli şair (d. 1813)
1911 - Henry Houssaye, Fransız tarihçi, akademisyen, sanat ve edebiyat eleştirmeni (d. 1848)
1929 - Richard Zsigmondy, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1865)
1936 - Meir Dizengoff, İsrailli siyasetçi ve Tel Aviv'in ilk Belediye Başkanı (d. 1861)
1939 - Sigmund Freud, Avusturyalı ruh bilimci ve filozof (d. 1856)
1944 - Jakob Schaffner, İsviçreli romancı (d. 1875)
1947 - Nikola Petkov, Bulgar siyasetçi ve Bulgar Tarım Ulusal Birlik Partisi lideri (d. 1893)
1951 - Yörük Ali Efe, Türk Türk Kurtuluş Savaşı kahramanı (d. 1895)
1953 - Ernest Mamboury, İsviçreli öğretmen (d. 1878)
1967 - Ali Sami Boyar, Türk ressam (d. 1880)
1969 - Taylan Özgür, Türk devrimci ve THKO kurucularından (d. 1948)
1970 - Bourvil, Fransız aktör ve şarkıcı (d. 1917)
1973 - Pablo Neruda, Şilili şair (d. 1904)
1981 - Chief Dan George, Kanadalı aktör ve Kızılderili reisi (d. 1899)
1987 - Bob Fosse, Amerikalı koreograf ve film yönetmeni (d. 1927)
2004 - Bülent Oran, Türk sinema oyuncusu ve senarist (d. 1924)
2005 - Filiberto Ojeda Rios, Porto Rikolu müzisyen ve Porto Riko adasının bağımsızlığı için savaşan Boricua Halk Ordusu'nun lideri (d. 1933)
2007 - Ali Kemal İskender, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940)
2009 - Ertuğrul Osman Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı Reisi (d. 1912)
2012 - Corrie Sanders, Güney Afrikalı ağır siklet boksör (d. 1966)
2012 - Jean Taittinger, Fransız siyasetçi ve eski bakan (d. 1923)
2015 - Carlos Álvarez-Nóvoa, İspanyol tiyatro yönetmeni, yazarı ve oyuncusu (d. 1940)
2015 - Denis Sonet, Fransız katolik din adamı, yazar ve eğitimci (d. 1926)
2016 - Leyla Demiriş, Türk soprano ve opera sanatçısı (d. 1945)
2017 - Valeri Asapov, Rus ordusunda görev almış general (d. 1966)
2018 - Charles K. Kao, Çin asıllı Amerikalı, Britanyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1933)
2018 - Gary Kurtz, Amerikalı film yapımcısı (d. 1940)
2019 - Al Alvarez, İngiliz yazar, eleştirmen ve şair (d. 1929)
2019 - Curt Wittlin, İsviçreli dilbilimci ve yazar (d. 1941)
2020 - Vaha Agayev, Rus siyasetçi (d. 1953)
2020 - Juliette Gréco, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1927)
Tatiller ve özel günler
Güneşin Terazi burcuna girmesi - Sonbaharın başlangıcı.
Ekinoks (gece ve gündüzün eşitliği)
İlkbahar Ekinoksu (Güney Yarım Kürede)
Sonbahar Ekinoksu (Kuzey Yarım Kürede)
Ermenistan'ın bağımsızlık günü
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Hatayspor
|6
|13
|3. Trabzonspor
|5
|13
|4. Altay
|6
|12
|5. Karagümrük
|6
|11
|6. Konyaspor
|5
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Kayserispor
|6
|10
|9. Alanyaspor
|5
|9
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Kasımpaşa
|5
|5
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0