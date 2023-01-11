Tapuda yeni uygulama! Ev alıp satacaklar dikkat: Artık E-Devlet'ten yapılabilecek

Takasbank Genel Müdürü Avşar Sungurlu, Tapu Takas e-Devlet Entegrasyonu'na ilişkin, Takasbank'ın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gerçek zamanlı bir entegrasyonu olduğunu belirtti. Yeni uygulama ile vatandaşların Takasbank tescil işleminin gerçekleşip, gerçekleşmediğini gördüğünü söyleyen Sungurlu, "Gördüğü anda parayı satıcının hesabına aktarıyor. Dolayısıyla hem güven avantajı hem de ciddi bir kolaylık avantajı var" dedi.

GÜNCEL 11.01.2023, 14:22
Tapuda yeni uygulama! Ev alıp satacaklar dikkat: Artık E-Devlet'ten yapılabilecek

Ev alım satımı yapacak vatandaşlar için tapu işlemlerinde kolaylık sağlayacak yeni bir sistem oluşturuldu. Takasbank Genel Müdürü Avşar Sungurlu E-Devlet Kapısı ile entegrasyonu sağlanan Tapu Takas Sistemine ilişkin detayları anlattı. Uygulamanın 2015'ten beri devrede olduğunu ancak sadece Takasbank hizmetlerine aşina olanların kullandığını söyleyen Sungurlu, "Şimdi e-Devlet üzerine alındıktan sonra e-Devlet'teki 62 milyon kullanıcıya da hitap etme şansı olacak. Çok daha geniş, yaygın bir kitlenin, vatandaşlarımızın kullanmasına imkan sağlamış olacak" ifadelerini kullandı.

DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Ev alımı-satımı sırasında zaman zaman dolandırıcılık ya da başka sorunların yaşanabildiğini hatırlatan Sungurlu, şunları kaydetti:

"Haberlerde ara ara 'Dolandırıldı', sahtecilik olayları vesaire gibi durumları duyuyoruz. Tabii bu onun önüne geçen bir sistem. Çünkü sistem nasıl çalışıyor? e-Devlet üzerinden satıcı satışını, alıcı alışını giriyor. Parayı alıcı, satıcıya değil, Takasbank'a gönderiyor. Takasbank'ın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne online, gerçek zamanlı bir entegrasyonu var. Dolayısıyla Takasbank tescil işleminin gerçekleşip, gerçekleşmediğini görüyor. Gördüğü anda parayı satıcının hesabına aktarıyor. Dolayısıyla hem güven avantajı hem de ciddi bir kolaylık avantajı var. Mesela işlem bir şekilde gerçekleşmedi, iptal oldu, o durumda alıcının hesabına para otomatikman geri dönüyor. Dolayısıyla böyle bir avantajı da var. Bunun dışında e-Devlet üzerinde olması büyük bir kolaylık, herhangi bir kayıt, üyelik vesaire gerekmiyor. Bir de hangi bankada hesaplarınızın olduğunun da bir önemi yok. Alıcı, satıcının farklı bankalarda hesapları olabilir. Bunları kullanabiliyorlar."

İŞLEM BAŞINA 70 LİRA ALINIYOR
İşlem bazında 70 TL ücret alındığını söyleyen Sungurlu, "Bu sembolik bir ücret, gayrimenkul miktarını düşünürseniz. 2015'te koyulan bir rakam bu. 7 yıldır herhangi bir güncelleme yapılmadı. Yapmaya da niyetimiz yok bu aşamada. Çünkü burada asıl istediğimiz vatandaşlarımızın bu sisteme hem erişimi olsun hem de kolaylıkla kullansınlar, çok da bir maliyeti olmasın" ifadelerini kullandı.

Mynet

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