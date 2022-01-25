Tam Ailesinden Taziye Teşekkürü

Saygı değer aile büyüğümüz babam Hacı Kasım Tam'ın, vefatı nedeniyle bizleri yalnız bırakmayan, cenazemize katılarak acımızı paylaşan, çetin kış koşullarına rağmen il dışından ve yurt dışından, Van ilçe ve köylerden gelerek, telefonla arıyan, mesaj gönderen, sosyal medya hesaplarında yorumlarında dualarını esirgemeyen taziye evimize kadar gelerek acımıza ortak olan tüm dost, akraba ve arkadaşlarımıza göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı TAM ailesi adına sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarız.

TAM AİLESI ADINA

MEHMET TAM