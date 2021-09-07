Taliban'dan Son Dakika Açıklaması! Afganistan Yönetiminden Çekiliyor Mu?
Afganistan'da Taliban kontrolü tamamen ele mi aldı yoksa tamamen çekiliyor mu ? Molla Muhammed Hasan başkanlığında bir takım açıklamalarda bulundu. Afganistan için önemli gelişmenin detayları..
Taliban ''geçici hükümetini' açıkladı.
Afganistan'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında 'geçici hükümetin' kurulduğunu açıkladı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurdu.
Mücahid, "Başbakan vekili" görevine Hasan'ın getirildiğini belirtirken yardımcılığı için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi'yi görevlendirdiklerini söyledi.
Taliban hükümetinde öne çıkan isimler şunlar oldu:
"Dışişleri Bakanlığı vekilliği" - Emirhan Muttaki
"Savunma Bakanlığı vekilliği" - Muhammed Yakub Mücahid
Taliban, dün, Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.
kaynak:timeturk
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