Taksim saldırısının planlayıcısı Suriye'de etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PYD/YPG’nin 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal caddesinde düzenlendiği bombalı eylemin planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan Halil MENCİ’yi, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, 6 vatandaşımızın şehit olduğu ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam ALBASHIR SALEH ile Bilal HASSAN’ı yönlendiren ve Bilal HASSAN’ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil MENCİ’nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı’da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.

Süperhaber