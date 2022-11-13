Taksim'deki patlamada ölü sayısı artıyor
Beyoğlu'nda meydana gelen patlamada 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamada 53 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Türkiye bugün, İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamayla sarsıldı.
Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama, büyük panik yarattı.
Patlamanın nedeni bilinmiyor
Olay yerine gelen ambulanslarla çok sayıda yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üzücü haberi verdi.
Vali'den açıklama
İlk olarak hayatını kaybeden kişi sayısını 4 olarak duyuran Vali Yerlikaya, kısa süre sonra sayının arttığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, "Bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada maalesef ölü sayımız 6’ya, yaralı sayımız 53’e yükseldi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
Ölü sayısı 6 oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Endonezya'da düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi’ne gitmeden hemen önce bir basın açıklaması yaparak, son bilgileri paylaştı.
Patlamada can kaybının 6'ya yükseldiğini, 53 kişinin de yaralandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Failler bulunacaktır" dedi.
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