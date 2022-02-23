ŞURO rehberleri Van'da

ŞURO üyesi rehberler, 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü kapsamında Van’da bir araya geldi. Grand Deniz Tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan ŞURO Başkan Yardımcısı Özkan Deniz, sezon öncesi Van turizmi ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, “Yasadışı turist rehberliği ile ilgili ilde yapılacak denetim faaliyetleri ve İran turizmi ile ilgili üyelerimiz bilgilendirildi.

Ben bu anlamda tüm turist rehberlerimizin güzel bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.