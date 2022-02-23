ŞURO rehberleri Van'da
Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ŞURO) rehberleri Van'a geldi.
ŞURO üyesi rehberler, 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü kapsamında Van’da bir araya geldi. Grand Deniz Tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan ŞURO Başkan Yardımcısı Özkan Deniz, sezon öncesi Van turizmi ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, “Yasadışı turist rehberliği ile ilgili ilde yapılacak denetim faaliyetleri ve İran turizmi ile ilgili üyelerimiz bilgilendirildi.
Ben bu anlamda tüm turist rehberlerimizin güzel bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|25
|55
|2. 1461 Trabzon FK
|25
|55
|3. Sivas Belediyespor
|25
|48
|4. Bodrumspor
|25
|47
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|25
|45
|6. Çorum FK
|25
|43
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|25
|43
|8. Somaspor
|25
|42
|9. Afjet Afyonspor
|25
|41
|10. Ankaraspor
|25
|35
|11. İnegölspor
|25
|34
|12. Etimesgut Belediyespor
|25
|32
|13. Serik Belediyespor
|25
|30
|14. Diyarbekirspor
|25
|28
|15. Adıyaman FK
|25
|28
|16. Sarıyer
|25
|26
|17. Turgutluspor
|25
|24
|18. Ergene Velimeşespor
|25
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|25
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|25
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|28
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17