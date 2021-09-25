Süphan Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

Bölgede dün öğle saatlerinde etkili olan yağmur, akşam yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Bitlis Adilcevaz'ın sınırlarında bulunan, 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı zirvesine kar yağdı. Bembeyaz olan zirve ile görsel güzellik oluştu. DHA