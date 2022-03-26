Süleyman Soylu Van'a Geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün Van'a geliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile birlikte Van'a geliyor.
AK Parti'nin İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere kente gelen Soylu, akşam saatlerinde ise Hacıbekir Kültür Merkezinde gençlerle buluşacak.
İşte Bakan Soylu ve yardımcısı Erdil'in Van programı:
09.00 - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil’in Valilik Ziyareti Ziyareti
10.00 - Nüfus Personeli Eğitim Programı Açılışı
Yer: Van Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi
10.30 - İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil Başkanlığında Bölge İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Genel Durum Değerlendirme Toplantısı
Yer: Van Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi
14.00 - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun katılımıyla İl Danışma Meclisi Toplantısı
Yer: Evliya Çelebi Teknik Lisesi Uygulama Oteli Edremit yolu üzeri.
15.30 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Nüfus Personeline Hitapları
Yer: Van Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi
17.00 - Gençlik Buluşması
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|30
|68
|2. 1461 Trabzon FK
|30
|64
|3. Bodrumspor
|30
|57
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|30
|54
|5. Sivas Belediyespor
|30
|53
|6. Afjet Afyonspor
|30
|50
|7. Çorum FK
|30
|48
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|9. Somaspor
|29
|48
|10. İnegölspor
|30
|45
|11. Ankaraspor
|30
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|30
|36
|13. Serik Belediyespor
|30
|33
|14. Diyarbekirspor
|30
|32
|15. Sarıyer
|30
|32
|16. Adıyaman FK
|30
|29
|17. Turgutluspor
|30
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|30
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|30
|17
|20. Kahramanmaraşspor
|30
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17