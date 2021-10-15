Stres, Van’daki arıları vurdu! Bal üretimi durdu!

WanHaber.com - ÖZEL

Stres, insanların yanı sıra doğada yaşamını sürdüren canlıları da olumsuz yönden etkiliyor. Özellikle hayvanların stres yapması, verim durumlarını etkiliyor. Bu yıl dünyada meydana gelen iklim değişikliği ile kuraklık, doğanın dengesini koruyan ve çok büyük önem taşıyan hayvanları da tehdit ediyor. Van’da da etkili olan küresel ısınma ve kuraklık arıları strese sokarak bal üretimini olumsuz etkiliyor. Wan Haber’e değerlendirmelerde bulunan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, arıların bu yıl stresten etkilendiğini, bu nedenle bal yapamadığını belirtiyor.

‘Strese giren arı saldırganlaşıyor’

Tandoğan, arıların gürültüden de olumsuz etkilendiklerini vurgulayarak, “Doğadaki canlının strese girmesi halinde verim veremeyeceğini ve hastalık kapacağını biliyoruz. Özellikle arıların genelgesinde de, karayollarına yakın yani ana hatların araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde, şehir merkezlerinde, sanayi bölgelerinde, gürültünün olduğu yerlerde, toz ve aşırı rüzgârlı alanlarda arıcılık yapılmaması gerektiği yer alıyor. Bunun sebebi de, arıların strese girmesi halinde saldırgan olması, verim verememesi, sahibine veya çevreye saldırmasıdır. Sizin bir kovanın başına gidip tenekeyle vurmanız, ses çıkarmanız halinde arılar inanılmaz bir saldırı refleksini devreye koyar ve var gücüyle size saldırır, sizi oradan uzaklaştırmaya çalışır” dedi.

‘Stresten bal yapamadılar’

Kuraklık nedeniyle otlar yeşermediğinden arıların aç kaldığını ve bunun etkisiyle strese girdiklerini dile getiren Tandoğan, “Arıların stres yapması bu kadar önemli ve arıların stres olması halinde de ürün vermeleri mümkün değil. Maalesef bu yıl, kuraklığı iliklerimize kadar yaşadık. Küresel ısınmanın etkisi ile otlar yeşermediği için arılar aç kaldı. Aç kalınca da strese girdiler, dolayısıyla bal yapamadılar. Bal olmadığı gibi arıların bağışıklık sistemi de zayıf düştü. Çünkü yeterince beslenmeyen bir arı kışa rahat giremez ve bağışıklık sistemi zayıf düşer, birçok hastalığa yenik düşer” diye konuştu.

‘Kötü geçti’

Tandoğan, stresten dolayı arıların bal yapamadığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sene bal yapımı kötü geçti. Arılar, geçen senenin 3’te 1’i kadar bal üretilebildi. Çok verimli sezonların 5’te biri kadar bal olabildi. Bu anlamda bal son derece hem kıymetli hale geldi, piyasada aranır hale geldi. Bu kuraklık da önümüzdeki baharda arı ölümlerinin çok fazla olabileceğini gösteriyor. Çünkü bunlar zaman zaman başımıza geldi.”