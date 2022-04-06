Spaworld İle Kaliteli Islak Hacimler
Sudan gelen sağlık anlamına gelen SPA; taş, yağ ve su ile birlikte yapılan masajları ve terapiyi içerir. SpaWorld, alanında öncü olmayı hedeflemiş ve üretimde herhangi bir sorun olmadan işler ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.
Sudan gelen sağlık anlamına gelen SPA; taş, yağ ve su ile birlikte yapılan masajları ve terapiyi içerir. SpaWorld, alanında öncü olmayı hedeflemiş ve üretimde herhangi bir sorun olmadan işler ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Çözümlerini detaylı bir şekilde ürettiği ürünleri ile birlikte geniş çaplı bir hizmet vermektedir. Kaliteyi en üst sıraya koymuştur ve kurum içerisinde yer alan herkes bu faktörü net bir şekilde bilmektedir.
SpaWorld, hızlı bir şekilde gelişen dünya içerisinde kaliteyi üst safhaya çıkarmayı hedefler. Gelişmekte olan teknolojiyi takip eder, yeni tasarım ve gelişmelerin takipçisi olarak hareket eder. Başarının anahtarını çok çalışmak olduğunu savunmuş ve her zaman en iyisini yapmayı hedeflemiştir. Eksiksiz bir şekilde teslimat yapması ve zamanında yerine getirdiği hizmetler ile önemli bir çalışma prensibi benimsemiştir. Projenin hazırlanma işleminden uygulanmasına, teslim edilmesine kadar geçen süreçleri detaylı bir şekilde takip eder ve herhangi bir sorun olduğunda çözmek için elinden geleni yapar.
SpaWorld Firmasının SPA Alanındaki Hizmetleri Nelerdir?
SPA, kişilerin günlük hayat koşturmasından kaçacağı ve rahatlayacağı bir alan olarak bilinir. Sağlığın her türlüsüne; hem psikolojik hem de bedensel olarak olumlu sonuçların elde edilmesini sağlar. SpaWorld, SPA ile ilgili olan tüm hizmetleri ve SPA alanında her türlü malzemeyi sunar. Sağladığı hizmetlerden biri olan ozon kapsül, cildin yenilenmesine oldukça katkı sağlar. Cilt sağlığının yanı sıra dolaşım sisteminin de güçlenmesine katkıda bulunan ozon kapsülün sağladığı faydalar ise şu şekilde sıralanabilir:
1. Lenf sistemini temizlemede fayda sağlar.
2. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde katkıda bulunur.
3. Hücrelere ve dokulara giden kanın dolaşım hızını arttırır.
4. Cilde sıkı bir görünüm kazandırır.
5. Deride bulunan mikropları öldürür, enfeksiyon gibi olumsuz durumlara karşı direnç sağlar.
SpaWorld; cilt bakım koltuğu, masaj yatakları, ıslak bakım ekipmanları, bitki kese ısıtıcısı, dinlenme yatakları, pedikür, tuz ve kum yatakları, SPA ekipmanları gibi pek çok hizmeti müşterilerin hizmetine sunmaktadır. SpaWorld'un sağladığı diğer hizmetler arasında sauna havuz, tuz odası, hamam ve buhar odası gibi ıslak hacimler de bulunmaktadır.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|33
|74
|2. 1461 Trabzon FK
|33
|67
|3. Bodrumspor
|33
|64
|4. Sivas Belediyespor
|33
|57
|5. Afjet Afyonspor
|33
|56
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|33
|56
|7. Çorum FK
|33
|55
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|32
|53
|9. Somaspor
|32
|49
|10. İnegölspor
|33
|49
|11. Ankaraspor
|33
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|33
|40
|13. Diyarbekirspor
|33
|38
|14. Serik Belediyespor
|33
|36
|15. Sarıyer
|33
|36
|16. Adıyaman FK
|33
|35
|17. Turgutluspor
|33
|31
|18. Ergene Velimeşespor
|33
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|33
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|33
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18