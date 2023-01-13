Sözleşmeliye kadro teklifi Meclis'te

Sözleşmeli kamu personeline kadro sağlayacak teklif, TBMM'ye sunuldu.

GÜNCEL 13.01.2023, 13:34
Sözleşmeliye kadro teklifi Meclis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonları yakından ilgilendiren EYT düzenlemesini açıklamasıyla birlikte, Türkiye'nin en önemli konulardan biri tamamen gündemden çıkmış oldu..

EYT'den sonra gözler, sözleşmeli personele kadro düzenlemesine çevrilmişti..

Kadro bekleyen binlerce memurun heyecanlı bekleyişi sona eriyor..

500 binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi beklenen düzenleme, TBMM'ye sunuldu.

28 Kasım 2022 öncesi sözleşmeli başlayanlar, beklemeden kadroya geçecek
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, tarih verdi.

28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak işe başlayanların beklemeden kadroya geçeceklerini belirten Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

"28 Kasım 2022'den başlamak üzere sözleşmeli personel kadrosundan 657 sayılı kanunun 4B kapsamında çalışma hayatlarına devam edecekler. 3 yıl üst üste sözleşmesi tekrar edilen kişiler, aday memur kadrosundan 3 yılın sonunda memur kadrosuna girmeyi hak ediyorlardı. Bu düzenleme ile 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olanların beklemeden doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler.

28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak başlayanlar 5 yıl bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kadroda memur kadrosuna geçecekler. 1 yıl süreyle aynı görevde çalıştıktan sonra tayin haklarını elde etmiş olacaklar. Böylece sayıları 458 bin 615 sözleşmeli personel, görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin haklarına sahip olacaklar. Kadroya geçmeyecek sözleşmelilerin hakları şahsa bağlı olarak korunacaktır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin detaylı bir açıklama yapıldı.

3+1 modeline göre istihdam edilenler hemen kadroya geçebilecek
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesindeki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

Ayrıca sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması, 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi ve mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülmektedir."

Kadroya geçişte kapsam dışı bırakılanlar
Bu çerçevede, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilecek." denilen açıklamada, "Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, Meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar, kadroya geçiş çerçevesi dışında kalacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Ensonhaber

Yorumlar (2)
VAN 3 saat önce
çok güzel gözümüz yok hayırl olsu şehit hizmetli çalıştığımızyelerde amir biro yok diyor biro yerin memurluk verlsin talebimiz budur
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VAN 3 saat önce
şehit hizmetl biro yerin memurlu taleb ediyoruz
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