Sözleşmeli memura ne zaman kadroya geçecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeli kamu personellerinin kadroya geçişinde aranan statüleri açıkladı.

GÜNCEL 28.11.2022, 22:24
Sözleşmeli memura ne zaman kadroya geçecek?

Sözleşmeli memurların gözü kulağı, kadroların verileceği tarihe çevrilmişti..

Sözleşmeli memurlara kadro verileceğinin açıklanmasının ardından binlerce memur, kadroların ne zaman verileceğini araştırmaya başlamıştı..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını duyurumuştu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  müjdeyi verdi.

Sözleşmeli kamu personellerinin kadroya geçişinde aranan statülerini açıklayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardın beklenen memurların ek gösterge artışı mevzsunu daha önce çözüme kavuşturmuştuk. Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilme hususunu değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik.

"Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3+1 yıl sonunda gerçekleşecektir"
Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3+1 yıl sonunda gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmayanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakları elde edecektir.

"520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor"
Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeden kadroluya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı olarak devam edecek.

Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkında 4 yıl sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli bir sorunu daha çözdük.

Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunarak yasalaşmasını sağlayacağız."

Kaynak: EnsonHaber
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