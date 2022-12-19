Soylu: Cezası onandığı anda İmamoğlu'nu açığa alırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu’nun cezasının onanması durumunda açığa alma yetkisini kullanabileceğini söyledi.

GÜNCEL 19.12.2022, 11:00
Soylu: Cezası onandığı anda İmamoğlu'nu açığa alırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hukuki süreciyle ilgili de merak edilen ayrıntıları açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu’nun cezasının onanması durumunda kendisini açığa alabileceğini söyledi.

"Terörle ilgili bir şey söz konusu olmadığı için kayyum atanmaz"
Bakan Soylu, “Bizim kanunlarımızda, daha doğrusu anayasamız da içişleri bakanına yetki veriyor. Kanun bunu ikiye ayırmış. Görevden kaynaklanan sebepler şu olabilir, örneğin Yalova Belediye Başkanı. Burada içişleri bakanı, bunu telafi edilemeyecek bir durum görüyorsa bütün bunların tamamı kamu hakkıdır. Orada, içişleri bakanına terörle ilgili yetki sağlanmıştır. Terörle ilgili yetki kayyum yetkisidir. Bunlar eğer terörle ilgili soruşturma ve kovuşturmaya tabii olmuşlarsa içişleri bakanına anayasadan bağlı yetki sağlanmıştır. Burada terörle ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Burada kayyum atanmaz.

"Açığa alma yetkim var"
Görevden alma da bunu da yine pozitif hukuk açısından söyleyeceğim. Kanunlar da açık, benim görevden alma yetkim yok. Açığa alma yetkim var. Kanunun bana verdiği ve anayasanın bana verdiği yetki ortaya koyuyor. Burada bir hakaret suçu var. İstinaf ve yargı onaylarsa yargı onayladıktan sonra aslında onun bir süreci daha var. Yargı onaylar kesinleştirir. Danıştay'ın kararı olmadan düşmez. Yargıtay onadığı andan itibaren açığa alırız biz.” dedi.

Ensonhaber

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