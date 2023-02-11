Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı

Türkiye, depremde kaybettiği canların yasını tutuyor.

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili etkileyen depremde binlerce insan hayatını kaybetti.

Binlerce kişi hem sevdiklerini hem de evlerini kaybetti.

Bu felaketin ardından ise Türkiye bir ve beraber olurken, bazı istenmeyenler olaylarda yaşandı.

Kışkırtıcı yayın yaptılar

Adana’da geçtiğimiz hafta yaşanan depremin ardından özellikle soysal meydan kışkırtıcı yayın yapanlar oldu.

Emniyet harekete geçti

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu yayınları yapanları takibe alıp harekete geçti.

33 kişi gözaltına alındı

İki şubenin koordineli çalışması neticesinde, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan zanlılar adliyeye sevk etti.

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