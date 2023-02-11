Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı
Depremin etkilediği illerden birisi olan Adana’da sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen 33 zanlı gözaltına alındı.
Türkiye, depremde kaybettiği canların yasını tutuyor.
Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili etkileyen depremde binlerce insan hayatını kaybetti.
Binlerce kişi hem sevdiklerini hem de evlerini kaybetti.
Bu felaketin ardından ise Türkiye bir ve beraber olurken, bazı istenmeyenler olaylarda yaşandı.
Kışkırtıcı yayın yaptılar
Adana’da geçtiğimiz hafta yaşanan depremin ardından özellikle soysal meydan kışkırtıcı yayın yapanlar oldu.
Emniyet harekete geçti
Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu yayınları yapanları takibe alıp harekete geçti.
33 kişi gözaltına alındı
İki şubenin koordineli çalışması neticesinde, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan zanlılar adliyeye sevk etti.
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