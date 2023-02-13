Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 14 kişi tutuklandı

Türkiye, asrın felaketiyle kenetlendi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen afette, enkaz altında kalan binlerce vatandaş, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

Bu durumu fırsat bilenler, yine meydandaydı.

Dezenformasyon yaparak depremzedelerle dalga geçen, afete ilişkin yalan veya çarpıtıcı bilgiler yaymaya başlayan kişiler mercek altına alındı.

EGM harekete geçti

Bu süreçte, enkazdaki vatandaş ile iletişim kurarak kurtarma bahanesi ile dalga geçen dahi oldu.

Akılalmaz durum karşısında Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

475 hesap belirlendi

Konuya ilişkin yaşanan bir son dakika gelişmesine göre, 475 hesap yöneticisi tespit edildi.

EGM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir.

Yürütülen çalışmalar kapsamında;

Sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır.

Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 475 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 56 şahıs gözaltına alınmış, 14’ü tutuklanmıştır.

ensonhaber