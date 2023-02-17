Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, 11 ili yerle bir etti.

7.7 ve 7.6'lık iki deprem, şehirlerdeki binaların çoğunda yıkıma neden oldu.

Enkaz altında kalarak can verenlerin sayısı 40 bine dayanırken, yürek burkan haberler gelmeye devam ediyor.

Acı haber bu kez, günlerdir enkaz altından çıkması beklenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan...

Çektiği yemek videoları ile milyon takipçiye ulaşan 19 yaşındaki fenomen, depreme Hatay'da yakalandı.

Hatay'da enkaz altında kaldı

Ailesi ile 8 katlı binanın en alt katında bulunan Duymaz, enkazın altında kaldı.

Duymaz’ın kurtarılabilmesi için birçok fenomen enkaz başına giderken, acı durum sosyal medyada da günlerce konuşuldu.

Cansız bedeni çıkarıldı

Taha Duymaz’ın enkaz altından sağ çıkması beklenirken, cansız bedenine ulaşıldı.

Acı haberi, Duymaz’ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragıp Narin “Başımız sağ olsun” notuyla paylaştı.

Ensonhaber