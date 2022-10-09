Sosyal Konut Projesi'nin arsa başvuruları yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği “Sosyal konut Projesi”nin detaylarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaşmıştı. Sosyal konut hamlesi kapsamında başvurular tamamlandı ve 5 bin konutun temelinin 25 Ekim’de 17 ilde atılacağı bilgisi de aktarıldı.

Dar gelirli vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olacağı projede iş yeri ve arsa satışı da gerçekleşiyor.

Murat Kurum: Yarın yeni bir gün

Bakan Kurum, Twitter hesabından konu ile ilgili bir mesaj yayınlayarak "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın yeni bir gün." paylaşımı yaptı.

Kurum mesajında "1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler, 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak." açıklaması yaptı.

Başvuru yeri

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ikinci aşamasına başvuruları yarın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) web sitesindeki www.toki.gov.tr yönlendirmeler doğrultusunda e-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

Başvuru tarihi: 10 Ekim-7 Kasım

10 Ekim, Pazartesi günü başlayacak arsa ve iş yerleri başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek.

100 bin altyapılı konut amaçlı arsa

TOKİ, kuruluşundan bugüne ilk kez vatandaşımıza elektrik, su, stabilize yol alt yapıları ve planları tamamlanmış inşaat yapmaya hazır arsa sunuyor. Gelir durumu düşük vatandaşlar şehir çeperlerinde kendi evlerini yapma fırsatına kavuşmuş olacak. Türkiye'nin yedi bölgesinde arsalar piyasa bedellerinin altında fiyatlarla, faizsiz ve uzun vadelerde vatandaşa sunulacak. İlk etapta 100 bin konut yapımına müsait arsa sunulacak, bu özellikle inşaat ve inşaat malzemesi sektörünü olumlu etkileyecek. 2028 hedefi, 250 bin arsa.

Arsa sayısı 1 milyona çıkartılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada arsa sayısını 1 milyona çıkartacaklarını belirtmişti.

Arsalar nasıl teslim edilecek

Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış.

İmar planı yapılmış.

İnşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek.

Arsa fiyatları ne olacak

Arsalar şehirlerin ceperlerinde olacak ve taksitlere faiz alınmayacak. Arsayı alana belirlenen şartlarda ev yapılabilecek ve gerekirse teknik destek de verilecek.

350 ila 500 metrekarelik arsalar, 1.604 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade ile ödenecek.

Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.

Arsaya başvuru şartları

T.C. Vatandaşı olmak.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şartı aranıyor.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 liranın Ziraat Banka Şubesine ödenmesi.

Başvuranların o ilde ikamet etmesi gerekiyor.

Başvuranlardan 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecek. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.)

İş yerleri sanayi sitelerinin içinde

TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayiciye iş yeri sunuyor. Bu proje sayesinde hem vatandaşın iş yeri sahibi olmasını sağlarken, hem de istihdama katkı sağlayacak. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. Ankara’da 1.000, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kurulacak.

İlk etapta 28 ilde 10 bin işyeri

Murat Kurum, bugün yayınladığı mesajında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yerine müracaatın başlayacağını belirtti.

Arsa satışında da rakam sonraki etaplarla 50 bine tamamlanacak.

İş yeri başvuru şartları

TC Vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgelere sahip olmak.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

Başvuru Bedeli 2 bin lira olacak.

İş yeri ödeme planı

Yüzde 10 peşinat

2 bin 633 liradan başlayan taksit

120 ay vade

(6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.)