Son uyarısı geldi! başvurmayan destekten yararlanamayacak

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber... Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) destek başvuruları 31 Aralık 2022'de sona erecek . 1 Ekim 2022’den bu yana e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS başvuruları 2 dakikada yapılabilir duruma geldi. Çiftçilere mağdur olmamaları için ÇKS kayıtlarını güncellemeleri konusunda uyarı geldi.

GÜNCEL 26.12.2022, 09:26
Son uyarısı geldi! başvurmayan destekten yararlanamayacak

E-Devlet üzerinden çiftçilere yeni hizmet başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabilen gelecek yıla ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2022'de son bulacak. Başvurmayan çiftçi destekten yararlanamayacak.

2001'de devreye alınan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileriyle bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı bir uygulama.

ÇKS iş ve işlemleri Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülüyor.

Yönetmelikte 23 Eylül 2022'de değişiklik yapıldı. Değişiklikle bürokrasinin azaltılması ve dijitalleşme ile çiftçilerin başvuru süreç ve şartlarının kolaylaştırılması amaçlandı. Bu kapsamda e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS başvuruları alınmaya başlandı ve çiftçilere çok büyük kolaylık sağlandı. Dijitalleşmeyle çiftçilerin ortalama 2 günde yaptığı ÇKS başvurusu 2 dakikada yapılabilir duruma geldi.

ÇKS e-Devlet başvuruları 1 Ekim 2022 tarihinde devreye alındı. Ayrıca çiftçiler, ÇKS belgelerini de e-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Bu çerçevede çiftçiler tarafından e-Devlet üzerinden yaklaşık 2,3 milyon ÇKS belgesi alındı.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILABİLİYOR?
2023 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacak. Çiftçiler 2023 üretim yılına ait ÇKS başvurularını e-Devlet üzerinden ve il/ilçe müdürlüklerine giderek yapabiliyor. Çiftçilerin, tarımsal desteklemelerden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2022'ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Ayrıca 31 Aralık 2022'ye kadar ÇKS başvurusu yapan çiftçiler, başvurularındaki ürün beyanlarında değişiklik yapmak istediklerinde, bu işlemi 2023 yılı şubat ayı içerisinde e-Devlet ve il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapabilecekler.

"TARIM CEPTE UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuyla ilgili değerlendirmesinde, ÇKS'ye girişlerin e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanmasının sisteme olan ilgiyi artırdığını vurguladı.

Çiftçi bir aileden geldiği için çiftçileri çok iyi anladığını dile getiren Kirişci, "Çiftçilerimiz ÇKS ile ilgili işlemleri daha önce ziraat odalarına, iki muhtar azasına ve oradan da il, ilçe müdürlüklerimize bizzat ziyaretlerde bulunarak yapabiliyorlardı ama 1 Ekim itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 5 yeni uygulamayı e-Devlet üzerinden yapılabilir hale getirdik. Artık ÇKS işlemleri 2 dakikada, cep telefonu, tablet ya da masa üstü bilgisayar üzerinden yapılabiliyor." dedi.

Uygulamayla hem çiftçinin hem de Bakanlık personelinin zamanını daha verimli kullanabilir hale geldiğine dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme denildiğinde aklımıza doğal olarak teknoloji geliyor. Aynı zamanda elinizde sağlıklı veri setlerinin oluşması anlamı da taşıyor. Zaman da kıymetli. Dijitalleşme ile üreticimize senin zamanın kıymetli, bizim zamanımız kıymetli, ülkenin kaynakları dikkatli kullanılmalı diyerek bu uygulamayı hayata geçirdik. Bu belgeleri almak için o klasik yöntemi düşünsek, bütün risklerden kurtuluyor. Bu dijitalleşme adına daha bir başlangıç. Bu yılın sonunda Tarım Cepte uygulamasını da hayata geçirmek istiyoruz."

ÇKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?
ÇKS başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi için kimlik bilgileri ve şifresiyle sisteme giriş yapan çiftçi, e-Devlet Kapısı'ndaki arama kısmına "ÇKS" yazıp, daha sonra "ÇKS Kayıt Yenileme Başvurusu" hizmetini seçecek.

"Yeni Başvuru" tercihini seçen başvuru sahibi, aydınlatma metnini okuduktan sonra sayfanın altındaki "Onaylıyorum" kutusunu işaretleyecek.

"Devam Et" butonuna tıklanmasıyla çiftçinin ÇKS sistemindeki kayıtlı bilgileri görüntülenecek. Çiftçi, iletişim bilgilerini bu sayfadan kontrol edecek ve gerekirse bilgilerini güncelleyecek. Kayıtlı arazilerini görüntüleyen çiftçi, ürün bilgilerini "Ürün Bilgisi Değiştir" butonunu kullanarak yenileyebilecek.

Son ekranda başvuruya ait tüm bilgilerini görüntüleyen çiftçi, "İlk Destek Ödemesi"nden mahsup edilecek başvuru ücretini görüntüleyerek onaylayacak ve böylece başvurusu tamamlanmış olacak.

"Başvuru Listesi" butonu tıklanarak görüntülenen tamamlanmış başvurular, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince değerlendirilecek. (AA)

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 26 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Keçiörengücü 18 32
4. Bandırmaspor 18 31
5. Pendikspor 18 30
6. Boluspor 18 30
7. Bodrumspor 17 29
8. Rizespor 17 29
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 17 12
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10