Son dakika! Sebze ve meyve fiyatları düştü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ekonomiyi de etkiledi. Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düştü.

GÜNCEL 04.03.2022, 11:49 04.03.2022, 12:11
Son dakika! Sebze ve meyve fiyatları düştü

Son dakika haberine göre: Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle ihracat durunca domates, biber, patlıcan, kabak gibi ürünlerin fiyatı yüzde 50 düştü. Sektör, yeni ihracat kanalı açılmazsa fiyatın daha da düşeceğini söylüyor.

Meyve-sebze ihracatında Türkiye'nin ilk 10 pazarı arasında yer alan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından ihracatın durmasıyla birlikte iç pazarda fiyatlar yüzde 50'ye varan oranlarda düştü.

Rusya-Ukrayna savaşının çıktığı 24 Şubat'tan itibaren güvenlik nedeniyle ihracat TIR'ları yollarda beklerken, ihraç edilen başta domates, biber, patlıcan, kabak başta olmak üzere birçok ürün elde kaldı. Hal böyle olunca, üreticiler elindeki ürünleri iç pazara sundu. Oluşan arz fazlasıyla birlikte fiyatlar bazı ürünlerde yüzde 50'ye yakın geriledi.

YARI YARIYA İNDİ

25 Şubat'ta İstanbul Hal'inde fiyatı 14 ila 18 TL arasında değişen, marketlerde ise 40 TL'ye kadar yükselen salatalık, Rusya- Ukrayna savaşının ardından üretimin merkezi olan Antalya'da 2 ila 13 TL, İstanbul Hal'inde 8 ila 12 TL, markette ise 18 ila 20 TL arasına kadar geriledi. 25 Şubat'ta İstanbul Hali'nde 10 ila 20 TL arasında olan, marketlerde fiyatı 30 TL'yi geçen domatesin fiyatı, dün üreticide 3 ila 8 TL, Hal'de 8 ila 12 TL, marketlerde ise 9.90 ila 15 TL'ydi.

PATLICAN DA GERİLEDİ

Geçtiğimiz haftalarda en çok fiyat artışı yaşanan ürünlerden biri de patlıcan olmuştu. Kilogramı marketlerde 60 TL'ye kadar çıkan patlıcan da Rusya-Ukrayna savaşı sonrası fiyatı gerileyen ürünler arasında yer aldı. Patlıcan dün üreticide 4-13 TL arasında satılırken, İstanbul Hal'inde 13-16 TL, marketlerde ise 15-20 TL'den satışa sunuluyor.

Marketlerde 30 TL'yi geçen kabağın fiyatı da 16 liraya kadar geriledi. Bu ürünün fiyatı da üreticide 3-9 TL, İstanbul Hal'inde ise 13-18 TL arasına kadar düştü. Marketlerde fiyatı 40 lirayı aşan sivri biberin kilogram fiyatı ise rafta 22-25 TL arasında satılıyor. Bu biberin fiyatı ise üreticide 3 ila 13 TL, İstanbul Hal'inde ise 16-20 TL arasında değişiyor.

DÜŞÜŞ YÜZDE 50'Yİ AŞACAK

Fiyatlardaki düşüşün son iki günde durduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, "Savaş nedeniyle TIR'lar yollarda kaldı. Üreticide fiyatlar 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde bir anda yarı yarıya indi.

Son iki gündür hem soğuk hava hem de bazı bölgelerde yaşanan sel-hortum gibi nedenlerle fiyat düşüşü durdu. Ancak savaş devam eder, yeni ihracat yolu açılmazsa, havaların ısınmasıyla birlikte fiyat düşüşü yüzde 50'yi de aşar" dedi.

A Haber

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