Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Biz AK Parti'yi istişareyle kurduk. En büyük istişareyi de milletimizle yaptık. Salı günü milletvekillerimizle yapmış olduğumuz sohbet toplantımızın 4.'sünü gerçekleştirdik. Bugün sizlerle birlikteyiz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin partisidir, milletin sesidir, milletin hizmetkarıdır. Günün 24 saati milletle beraberdir.

Kendi tespitlerimizin sağlamasını yapıyor, ortak aklın ürünü teknikleri kayıt altına alıyoruz. Partimizin 21 yıllık birikimi ışığında daha büyük hedeflere yöneliyoruz. Kimi zaman günlük telaşlar, geçici olduğunu bildiğimiz sıkıntılar hepimizi bunaltıyor. Elbette her meselesyi çözüyor, her mücadeleyi zaferle neticelendiriyoruz. Kadim davamızın gösterdiği istikamette yol yürürken daha büyük hedeflere yöneliyoruz.

2023 seçimlerinin afiresindeyiz. Bir kez daha milletimizin huzuruna çıkacak, sonra ki 5 yıl için seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Her seçim önemlidir, hayatidir, belirleyecidir. 2023 seçimleri AK Parti'nin ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımında gerçek anlamda yol katedecektir.

Artık fiziki kalkınma konusunda kayda değer bir eksiğimizin kalmadığını memnuniyetle ifade etmek isterim.

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