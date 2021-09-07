Son Dakika! Antalya'da Korkutan Deprem!

Antalya'da meydana gelen deprem kaç büyüklüğünde? Can kaybı var mı?

GÜNCEL 07.09.2021, 15:59 07.09.2021, 16:13
Son Dakika! Antalya'da Korkutan Deprem!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 14.14 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 26.02 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok.

#DEPREM #antalya
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