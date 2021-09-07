Son Dakika! Antalya'da Korkutan Deprem!
Antalya'da meydana gelen deprem kaç büyüklüğünde? Can kaybı var mı?
Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 14.14 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 26.02 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok.
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